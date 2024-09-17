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Байден, Шольц и Макрон могут спровоцировать конфликт, заявил Володин

Байден, Шольц и Макрон могут спровоцировать конфликт, заявил Володин - 17.09.2024, ПРАЙМ

Байден, Шольц и Макрон могут спровоцировать конфликт, заявил Володин

Лидеры США, Франции и Германии могут спровоцировать конфликт с необратимыми последствиями, который необходимо предотвратить. Такое мнение выразил спикер... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T13:10+0300

2024-09-17T13:10+0300

2024-09-17T13:14+0300

политика

россия

госдума

вячеслав володин

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Лидеры США, Франции и Германии могут спровоцировать конфликт с необратимыми последствиями, который необходимо предотвратить. Такое мнение выразил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин."Байден, который уже ушел, убежав с избирательной гонки, Шольц, который практически проиграл везде и его будущее как политика нулевое, Макрон, где граждане Франции также ему не оказали поддержку, сегодня могут спровоцировать конфликт, который приведет к необратимым последствиям. Мы со своей стороны должны сделать все для того, чтобы это не допустить", - заявил парламентарий в рамках пленарного заседания.По словам Володина, глава государства Владимир Путин нуждается в поддержке, так как прикладывает усилия, чтобы не допустить ядерную катастрофу.Он также добавил, что парламенты США и Евросоюза должны представить возможные последствия, если они санкционируют удары по России западным оружием. Володин подчеркнул, что НАТО, главным образом, втягивается в этот конфликт и становится его участником. Он также предупредил, что обсуждение ударов по российским мирным городам может привести к самым ужасным последствиям.

https://1prime.ru/20240916/sholts-851608627.html

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россия, госдума, вячеслав володин