https://1prime.ru/20240917/volodin-851620217.html
Байден, Шольц и Макрон могут спровоцировать конфликт, заявил Володин
Байден, Шольц и Макрон могут спровоцировать конфликт, заявил Володин - 17.09.2024, ПРАЙМ
Байден, Шольц и Макрон могут спровоцировать конфликт, заявил Володин
Лидеры США, Франции и Германии могут спровоцировать конфликт с необратимыми последствиями, который необходимо предотвратить. Такое мнение выразил спикер... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T13:10+0300
2024-09-17T13:10+0300
2024-09-17T13:14+0300
политика
россия
госдума
вячеслав володин
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/38/842473842_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_6e223db1ee91a21b13f55a56b83f7499.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Лидеры США, Франции и Германии могут спровоцировать конфликт с необратимыми последствиями, который необходимо предотвратить. Такое мнение выразил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин."Байден, который уже ушел, убежав с избирательной гонки, Шольц, который практически проиграл везде и его будущее как политика нулевое, Макрон, где граждане Франции также ему не оказали поддержку, сегодня могут спровоцировать конфликт, который приведет к необратимым последствиям. Мы со своей стороны должны сделать все для того, чтобы это не допустить", - заявил парламентарий в рамках пленарного заседания.По словам Володина, глава государства Владимир Путин нуждается в поддержке, так как прикладывает усилия, чтобы не допустить ядерную катастрофу.Он также добавил, что парламенты США и Евросоюза должны представить возможные последствия, если они санкционируют удары по России западным оружием. Володин подчеркнул, что НАТО, главным образом, втягивается в этот конфликт и становится его участником. Он также предупредил, что обсуждение ударов по российским мирным городам может привести к самым ужасным последствиям.
https://1prime.ru/20240916/sholts-851608627.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/38/842473842_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_97904d53e90ea05ae02c703680b73b66.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума, вячеслав володин
Политика, РОССИЯ, Госдума, Вячеслав Володин
Байден, Шольц и Макрон могут спровоцировать конфликт, заявил Володин
Володин призвал не допустить конфликт с необратимыми последствиями
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Лидеры США, Франции и Германии могут спровоцировать конфликт с необратимыми последствиями, который необходимо предотвратить. Такое мнение выразил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
"Байден, который уже ушел, убежав с избирательной гонки, Шольц, который практически проиграл везде и его будущее как политика нулевое, Макрон, где граждане Франции также ему не оказали поддержку, сегодня могут спровоцировать конфликт, который приведет к необратимым последствиям. Мы со своей стороны должны сделать все для того, чтобы это не допустить", - заявил парламентарий в рамках пленарного заседания.
По словам Володина, глава государства Владимир Путин нуждается в поддержке, так как прикладывает усилия, чтобы не допустить ядерную катастрофу.
Он также добавил, что парламенты США и Евросоюза должны представить возможные последствия, если они санкционируют удары по России западным оружием. Володин подчеркнул, что НАТО, главным образом, втягивается в этот конфликт и становится его участником. Он также предупредил, что обсуждение ударов по российским мирным городам может привести к самым ужасным последствиям.
Поставки нефти из Казахстана очень помогли Германии, заявил Шольц