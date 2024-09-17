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В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России

В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России - 17.09.2024, ПРАЙМ

В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России

Даже в условиях текущих событий Всемирная торговая организация (ВТО) продолжает играть важную роль для Москвы, рассказала Екатерина Майорова, директор... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T08:13+0300

2024-09-17T08:13+0300

2024-09-17T08:13+0300

экономика

вто

россия

россия в вто

мировая торговля

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ЖЕНЕВА, 17 сен - ПРАЙМ. Даже в условиях текущих событий Всемирная торговая организация (ВТО) продолжает играть важную роль для Москвы, рассказала Екатерина Майорова, директор департамента торговых переговоров МЭР России. "Она обеспечила нам возможность быстро диверсифицировать торговлю и быстро переключиться с одних рынков на другие", - пояснила эксперт в кулуарах сессии "Re-BRICSing: Ожидания от торговли".Ранее Николай Платонов, постпред России при ВТО, упомянул в беседе с РИА Новости, что увеличение роли ВТО в мировой торговле остается приоритетом для российской стороны. При этом он подчеркнул, что выход из организации не рассматривается, так как от этого Москва ничего не выиграет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вто, россия, россия в вто, мировая торговля