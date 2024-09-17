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В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России
В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России - 17.09.2024, ПРАЙМ
В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России
Даже в условиях текущих событий Всемирная торговая организация (ВТО) продолжает играть важную роль для Москвы, рассказала Екатерина Майорова, директор... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T08:13+0300
2024-09-17T08:13+0300
2024-09-17T08:13+0300
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ЖЕНЕВА, 17 сен - ПРАЙМ. Даже в условиях текущих событий Всемирная торговая организация (ВТО) продолжает играть важную роль для Москвы, рассказала Екатерина Майорова, директор департамента торговых переговоров МЭР России. "Она обеспечила нам возможность быстро диверсифицировать торговлю и быстро переключиться с одних рынков на другие", - пояснила эксперт в кулуарах сессии "Re-BRICSing: Ожидания от торговли".Ранее Николай Платонов, постпред России при ВТО, упомянул в беседе с РИА Новости, что увеличение роли ВТО в мировой торговле остается приоритетом для российской стороны. При этом он подчеркнул, что выход из организации не рассматривается, так как от этого Москва ничего не выиграет.
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вто, россия, россия в вто, мировая торговля
Экономика, ВТО, РОССИЯ, Россия в ВТО, мировая торговля
В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России
МЭР РФ: ВТО продолжает играть позитивную роль даже в нынешних обстоятельствах
ЖЕНЕВА, 17 сен - ПРАЙМ. Даже в условиях текущих событий Всемирная торговая организация (ВТО) продолжает играть важную роль для Москвы, рассказала Екатерина Майорова, директор департамента торговых переговоров МЭР России.
"Она обеспечила нам возможность быстро диверсифицировать торговлю и быстро переключиться с одних рынков на другие", - пояснила эксперт в кулуарах сессии "Re-BRICSing: Ожидания от торговли".
Ранее Николай Платонов, постпред России при ВТО, упомянул в беседе с РИА Новости, что увеличение роли ВТО в мировой торговле остается приоритетом для российской стороны. При этом он подчеркнул, что выход из организации не рассматривается, так как от этого Москва ничего не выиграет.
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