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В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России - 17.09.2024, ПРАЙМ
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В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России
В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России - 17.09.2024, ПРАЙМ
В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России
Даже в условиях текущих событий Всемирная торговая организация (ВТО) продолжает играть важную роль для Москвы, рассказала Екатерина Майорова, директор... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T08:13+0300
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экономика
вто
россия
россия в вто
мировая торговля
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ЖЕНЕВА, 17 сен - ПРАЙМ. Даже в условиях текущих событий Всемирная торговая организация (ВТО) продолжает играть важную роль для Москвы, рассказала Екатерина Майорова, директор департамента торговых переговоров МЭР России. "Она обеспечила нам возможность быстро диверсифицировать торговлю и быстро переключиться с одних рынков на другие", - пояснила эксперт в кулуарах сессии "Re-BRICSing: Ожидания от торговли".Ранее Николай Платонов, постпред России при ВТО, упомянул в беседе с РИА Новости, что увеличение роли ВТО в мировой торговле остается приоритетом для российской стороны. При этом он подчеркнул, что выход из организации не рассматривается, так как от этого Москва ничего не выиграет.
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вто, россия, россия в вто, мировая торговля
Экономика, ВТО, РОССИЯ, Россия в ВТО, мировая торговля
08:13 17.09.2024
 
В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России

МЭР РФ: ВТО продолжает играть позитивную роль даже в нынешних обстоятельствах

CC BY-SA 2.0 / WTO/Studio Casagrande / WTO Public Forum 2012Всемирная торговая организация, логотип
Всемирная торговая организация, логотип - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
CC BY-SA 2.0 / WTO/Studio Casagrande / WTO Public Forum 2012
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ЖЕНЕВА, 17 сен - ПРАЙМ. Даже в условиях текущих событий Всемирная торговая организация (ВТО) продолжает играть важную роль для Москвы, рассказала Екатерина Майорова, директор департамента торговых переговоров МЭР России.
"Она обеспечила нам возможность быстро диверсифицировать торговлю и быстро переключиться с одних рынков на другие", - пояснила эксперт в кулуарах сессии "Re-BRICSing: Ожидания от торговли".
Ранее Николай Платонов, постпред России при ВТО, упомянул в беседе с РИА Новости, что увеличение роли ВТО в мировой торговле остается приоритетом для российской стороны. При этом он подчеркнул, что выход из организации не рассматривается, так как от этого Москва ничего не выиграет.
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве. - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
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ЭкономикаВТОРОССИЯРоссия в ВТОмировая торговля
 
 
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