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В ГД назвали причины разной скорости YouTube в сетях интернет-провайдеров
В ГД назвали причины разной скорости YouTube в сетях интернет-провайдеров - 17.09.2024, ПРАЙМ
В ГД назвали причины разной скорости YouTube в сетях интернет-провайдеров
Скорость работы YouTube в мобильных сетях провайдеров кабельного интернета зависит от различной пропускной способности сетей, вычислительной мощности серверов... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T15:48+0300
2024-09-17T15:48+0300
2024-09-17T15:48+0300
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МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Скорость работы YouTube в мобильных сетях провайдеров кабельного интернета зависит от различной пропускной способности сетей, вычислительной мощности серверов Googl и политик корпорации, которые она применяет к доступу к мобильной и браузерной версиям видеохостинга. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Антон Горелкин. По его словам, недавно он задавался указанным выше вопросом и осле консультации с экспертами выяснил, что это разная скорость YouTube у провайдеров кабельного интернета объясняется комбинацией сразу нескольких факторов: разной пропускной способностью сетей, недостаточной вычислительной мощностью серверов Google и различными политиками корпорации в отношении доступа к мобильной и браузерной версиям видеохостинга. Горелкин добавил, что большинству кэширующих серверов Google, установленных на узлах российских операторов связи, сейчас требуется обновление, но оно невозможно, так как формально корпорация в России больше не присутствует, а санкции правительства США не позволяют ей работать с российскими контрагентами. По словам парламентария, рано или поздно все это оборудование просто перестанет работать и при этом он больше переживает не за YouTube, а за стабильность операционной системы Android, которая тоже во многом зависит от этих серверов.
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россия, госдума, youtube, интернет
РОССИЯ, Госдума, YouTube, интернет
В ГД назвали причины разной скорости YouTube в сетях интернет-провайдеров
В ГД назвали причины разной скорости YouTube у провайдеров кабельного интернета
МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Скорость работы YouTube в мобильных сетях провайдеров кабельного интернета зависит от различной пропускной способности сетей, вычислительной мощности серверов Googl и политик корпорации, которые она применяет к доступу к мобильной и браузерной версиям видеохостинга. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Антон Горелкин.
По его словам, недавно он задавался указанным выше вопросом и осле консультации с экспертами выяснил, что это разная скорость YouTube у провайдеров кабельного интернета объясняется комбинацией сразу нескольких факторов: разной пропускной способностью сетей, недостаточной вычислительной мощностью серверов Google и различными политиками корпорации в отношении доступа к мобильной и браузерной версиям видеохостинга.
Горелкин добавил, что большинству кэширующих серверов Google, установленных на узлах российских операторов связи, сейчас требуется обновление, но оно невозможно, так как формально корпорация в России больше не присутствует, а санкции правительства США не позволяют ей работать с российскими контрагентами.
По словам парламентария, рано или поздно все это оборудование просто перестанет работать и при этом он больше переживает не за YouTube, а за стабильность операционной системы Android, которая тоже во многом зависит от этих серверов.
ФАС разберется с операторами, требующими оплату за раздачу интернет-трафика