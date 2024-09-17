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Рубль днем перешел к росту против юаня - 17.09.2024, ПРАЙМ
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Рубль днем перешел к росту против юаня
Рубль днем перешел к росту против юаня - 17.09.2024, ПРАЙМ
Рубль днем перешел к росту против юаня
Курс рубля во вторник днем перешел к повышению против юаня, который по итогам нескольких дней роста приблизился к психологической отметке 13 рублей, следует из... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T14:06+0300
2024-09-17T14:06+0300
рубль
юань
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник днем перешел к повышению против юаня, который по итогам нескольких дней роста приблизился к психологической отметке 13 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.52 мск теряет 3 копейки, до 12,89 рубля, хотя с утра максимально поднимался почти до 12,97 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 69,5 миллиарда рублей. Рубль демонстрирует неустойчивую динамику: он то слабеет, обновляя минимумы, то незначительно укрепляется, отмечает Владислав Антонов из BitRiver. "Давление на рубль оказывает сокращение валютных поступлений от экспортеров из-за ухудшения ситуации на сырьевых рынках и повышения спроса на валюту со стороны импортеров. Учитывая, что нефтяные котировки подросли, давление на рубль будет меньше. Если уровень 91,5 рубля за доллар будет пройден и день закроется выше, то фокус внимания переключаем на уровень 93,4 рубля", - оценивает он. Курс юаня уже подходил к сопротивлению и психологически важной отметке 13 рублей, при достижении которой имеет смысл рисковать и открывать шорты (позиции в расчете на снижение юаня) с учетом локальной перепроданности рубля, советует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
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рубль, юань, мосбиржа, курсы валют
рубль, юань, Мосбиржа, Курсы валют
14:06 17.09.2024
 
Рубль днем перешел к росту против юаня

Мосбиржа: курс юаня расчетами "завтра" теряет 3 копейки, до 12,89 рубля

© fotolia.com / Comugnero Silvana%Юань
%Юань - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© fotolia.com / Comugnero Silvana
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник днем перешел к повышению против юаня, который по итогам нескольких дней роста приблизился к психологической отметке 13 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.52 мск теряет 3 копейки, до 12,89 рубля, хотя с утра максимально поднимался почти до 12,97 рубля.
Объем торгов "расчетами завтра" составляет 69,5 миллиарда рублей.
Рубль демонстрирует неустойчивую динамику: он то слабеет, обновляя минимумы, то незначительно укрепляется, отмечает Владислав Антонов из BitRiver.
"Давление на рубль оказывает сокращение валютных поступлений от экспортеров из-за ухудшения ситуации на сырьевых рынках и повышения спроса на валюту со стороны импортеров. Учитывая, что нефтяные котировки подросли, давление на рубль будет меньше. Если уровень 91,5 рубля за доллар будет пройден и день закроется выше, то фокус внимания переключаем на уровень 93,4 рубля", - оценивает он.
Курс юаня уже подходил к сопротивлению и психологически важной отметке 13 рублей, при достижении которой имеет смысл рисковать и открывать шорты (позиции в расчете на снижение юаня) с учетом локальной перепроданности рубля, советует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
Юань открыл торги во вторник ростом
10:06
 
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