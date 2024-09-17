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Рубль днем перешел к росту против юаня

Рубль днем перешел к росту против юаня - 17.09.2024, ПРАЙМ

Рубль днем перешел к росту против юаня

Курс рубля во вторник днем перешел к повышению против юаня, который по итогам нескольких дней роста приблизился к психологической отметке 13 рублей, следует из... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T14:06+0300

2024-09-17T14:06+0300

2024-09-17T14:06+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник днем перешел к повышению против юаня, который по итогам нескольких дней роста приблизился к психологической отметке 13 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.52 мск теряет 3 копейки, до 12,89 рубля, хотя с утра максимально поднимался почти до 12,97 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 69,5 миллиарда рублей. Рубль демонстрирует неустойчивую динамику: он то слабеет, обновляя минимумы, то незначительно укрепляется, отмечает Владислав Антонов из BitRiver. "Давление на рубль оказывает сокращение валютных поступлений от экспортеров из-за ухудшения ситуации на сырьевых рынках и повышения спроса на валюту со стороны импортеров. Учитывая, что нефтяные котировки подросли, давление на рубль будет меньше. Если уровень 91,5 рубля за доллар будет пройден и день закроется выше, то фокус внимания переключаем на уровень 93,4 рубля", - оценивает он. Курс юаня уже подходил к сопротивлению и психологически важной отметке 13 рублей, при достижении которой имеет смысл рисковать и открывать шорты (позиции в расчете на снижение юаня) с учетом локальной перепроданности рубля, советует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

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рубль, юань, мосбиржа, курсы валют