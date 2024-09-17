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Avito выяснил, где предлагают самые высокие средние зарплаты - 17.09.2024, ПРАЙМ
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Avito выяснил, где предлагают самые высокие средние зарплаты
Avito выяснил, где предлагают самые высокие средние зарплаты - 17.09.2024, ПРАЙМ
Avito выяснил, где предлагают самые высокие средние зарплаты
В исследовании "Авито Работы" назван топ российских городов с самыми высокими зарплатами. Лидером со средними выплатами в размере 78 200 рублей стала Москва,... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T09:03+0300
2024-09-17T10:29+0300
зарплата
россия
авито работа
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. В исследовании "Авито Работы" назван топ российских городов с самыми высокими зарплатами. Лидером со средними выплатами в размере 78 200 рублей стала Москва, сообщает издание "РБК".Серебряным призером городов с самыми высоким средним заработком стал Санкт-Петербург с 70 600 рублей. Третье же место занял Екатеринбург, средняя зарплата в котором составляет 68 300 рублей. Каждый из показателей на 5-8% превышает данные прошлого года.За ними расположились Казань и Новосибирск - 67 900 рублей, Краснодар - 66 100 рублей, Тула - 65 700 рублей, Нижний Новгород - 64 100 рублей, Самара и Тюмень - 63 500 рублей, а также Ростов-на-Дону, Воронеж и Красноярск со средними зарплатами от 60 700 до 63 200 рублей.Эксперты выяснили, что выплаты по России в среднем составляют 67 200 рублей, что на 9% превышает показатели 2023 года.
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зарплата, россия, авито работа
зарплата, РОССИЯ, Авито Работа
09:03 17.09.2024 (обновлено: 10:29 17.09.2024)
 
Avito выяснил, где предлагают самые высокие средние зарплаты

Avito: самые высокие средние зарплаты предлагают в Москве и Екатеринбурге

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты России
Монеты России - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. В исследовании "Авито Работы" назван топ российских городов с самыми высокими зарплатами. Лидером со средними выплатами в размере 78 200 рублей стала Москва, сообщает издание "РБК".
Серебряным призером городов с самыми высоким средним заработком стал Санкт-Петербург с 70 600 рублей. Третье же место занял Екатеринбург, средняя зарплата в котором составляет 68 300 рублей. Каждый из показателей на 5-8% превышает данные прошлого года.
За ними расположились Казань и Новосибирск - 67 900 рублей, Краснодар - 66 100 рублей, Тула - 65 700 рублей, Нижний Новгород - 64 100 рублей, Самара и Тюмень - 63 500 рублей, а также Ростов-на-Дону, Воронеж и Красноярск со средними зарплатами от 60 700 до 63 200 рублей.
Эксперты выяснили, что выплаты по России в среднем составляют 67 200 рублей, что на 9% превышает показатели 2023 года.
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зарплатаРОССИЯАвито Работа
 
 
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