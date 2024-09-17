https://1prime.ru/20240917/zarplata-851613929.html
Avito выяснил, где предлагают самые высокие средние зарплаты
Avito выяснил, где предлагают самые высокие средние зарплаты - 17.09.2024, ПРАЙМ
Avito выяснил, где предлагают самые высокие средние зарплаты
В исследовании "Авито Работы" назван топ российских городов с самыми высокими зарплатами. Лидером со средними выплатами в размере 78 200 рублей стала Москва,... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T09:03+0300
2024-09-17T09:03+0300
2024-09-17T10:29+0300
зарплата
россия
авито работа
https://cdnn.1prime.ru/img/82722/18/827221836_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_1cdd759353671db579ca59fc1081e6e7.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. В исследовании "Авито Работы" назван топ российских городов с самыми высокими зарплатами. Лидером со средними выплатами в размере 78 200 рублей стала Москва, сообщает издание "РБК".Серебряным призером городов с самыми высоким средним заработком стал Санкт-Петербург с 70 600 рублей. Третье же место занял Екатеринбург, средняя зарплата в котором составляет 68 300 рублей. Каждый из показателей на 5-8% превышает данные прошлого года.За ними расположились Казань и Новосибирск - 67 900 рублей, Краснодар - 66 100 рублей, Тула - 65 700 рублей, Нижний Новгород - 64 100 рублей, Самара и Тюмень - 63 500 рублей, а также Ростов-на-Дону, Воронеж и Красноярск со средними зарплатами от 60 700 до 63 200 рублей.Эксперты выяснили, что выплаты по России в среднем составляют 67 200 рублей, что на 9% превышает показатели 2023 года.
https://1prime.ru/20240913/zarplaty--851544347.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82722/18/827221836_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_4eed5bf5bec8d760d517d918086694de.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зарплата, россия, авито работа
зарплата, РОССИЯ, Авито Работа
Avito выяснил, где предлагают самые высокие средние зарплаты
Avito: самые высокие средние зарплаты предлагают в Москве и Екатеринбурге
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ.
В исследовании "Авито Работы" назван топ российских городов с самыми высокими зарплатами. Лидером со средними выплатами в размере 78 200 рублей стала Москва, сообщает издание "РБК
".
Серебряным призером городов с самыми высоким средним заработком стал Санкт-Петербург с 70 600 рублей. Третье же место занял Екатеринбург, средняя зарплата в котором составляет 68 300 рублей. Каждый из показателей на 5-8% превышает данные прошлого года.
За ними расположились Казань и Новосибирск - 67 900 рублей, Краснодар - 66 100 рублей, Тула - 65 700 рублей, Нижний Новгород - 64 100 рублей, Самара и Тюмень - 63 500 рублей, а также Ростов-на-Дону, Воронеж и Красноярск со средними зарплатами от 60 700 до 63 200 рублей.
Эксперты выяснили, что выплаты по России в среднем составляют 67 200 рублей, что на 9% превышает показатели 2023 года.
ЦБ: рост зарплат замедлился, но опережает рост производительности труда