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Intel остановила проект по строительству заводов в двух европейских странах

Intel остановила проект по строительству заводов в двух европейских странах - 17.09.2024, ПРАЙМ

Intel остановила проект по строительству заводов в двух европейских странах

Компания Intel изменила инвестиционные планы и приостанавливает проекты по строительству заводов в Германии и Польше на два года, сообщил министр цифровых... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T09:28+0300

2024-09-17T09:28+0300

2024-09-17T09:28+0300

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ВАРШАВА, 17 сен - ПРАЙМ. Компания Intel изменила инвестиционные планы и приостанавливает проекты по строительству заводов в Германии и Польше на два года, сообщил министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский. "Intel приостанавливает на два года свои ключевые инвестиции в Европе, включая строительство завода в Польше, из-за глобальных финансовых проблем компании. Об этом мне сообщил глава Intel Пэт Гелсингер", - написал Гавковский в соцсети Х. Глава ведомства отметил, что в последние месяцы в Польше велась работа по подготовке стратегических инвестиций в полупроводниковую отрасль. "На прошлой неделе мы получили зеленый свет от Европейской комиссии на подачу заявки на государственную помощь для Intel", - напомнил он. Министр заверил, что данный опыт позволит Польше "эффективно реализовывать подобные проекты" в будущем. В свою очередь, польское минцифры в заявлении по поводу изменения планов Intel подчеркнуло, что страна "открыта для интенсивной поддержки других инвестиций в полупроводниковую отрасль в ближайшие месяцы". Привлечение Intel в Польшу было одним из флагманских проектов прежнего правительства Польши во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким. Предполагалось, что этот проект станет крупнейшей прямой иностранной инвестицией в республике. В июне 2023 года Intel объявила об общих инвестициях в размере около 4,6 миллиарда долларов в запуск завода по интеграции и тестированию полупроводников в Менкине недалеко от Вроцлава. Стоимость запланированной государственной помощи, распределенной на 2024-2026 годы, должна была составить более 7,4 миллиарда злотых (1,85 миллиарда долларов).

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intel, строительство, инвестиции, европа