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"Технологии ОФС" перенесла сроки запуска завода в Тюмени
"Технологии ОФС" перенесла сроки запуска завода в Тюмени - 17.09.2024, ПРАЙМ
"Технологии ОФС" перенесла сроки запуска завода в Тюмени
Нефтесервисная "Технологии ОФС" (бывший Baker Hughes в России) перенесла на 2026 год сроки запуска завода в Тюмени, который будет специализироваться на... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T09:52+0300
2024-09-17T09:52+0300
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энергетика
завод
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ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Нефтесервисная "Технологии ОФС" (бывший Baker Hughes в России) перенесла на 2026 год сроки запуска завода в Тюмени, который будет специализироваться на производстве оборудования для наклонно-направленного бурения; но параллельно работает над запуском дополнительной производственной линии и открытием литейного производства в регионе, заявил в интервью РИА Новости президент компании Давид Гаджимирзаев."Мы скорректировали свой план по формированию производственных площадок. Вместо одной одновременно начали возводить и оснащать три. Первая - Велижанский трак, торжественную церемонию которой мы проводили годом ранее. По ней мы переносим сроки введения в эксплуатацию на 2026 год, так как в ходе инженерно-геологических изысканий выяснились дополнительные факторы, касающиеся состояния почвы", - сказал он.Гаджимирзаев подчеркнул, что перенос сроков строительства никак не сказывается на планах по запуску производства оборудования. Компания параллельно работает над вводом в проект второй дополнительной площадки в Тюмени. Она позволит поэтапно запускать производство, а не ожидать окончания строительства завода. "В будущем обе площадки будут являться единым производственным комплексом. Мы, как и планировали, в 2025 году начнем производство первых изделий", - подытожил собеседник агентства.Кроме того, "Технологии ОФС" запланирует запустить литейное производство, которое также будет размещаться в Тюмени. Как пояснил президент компании, на горячем производстве будут отливаться ступени для электрических центробежных насосов, которые раньше заказывали из Китая.Общий объем инвестиций в проекты, как ожидается, может достичь 5 миллиардов рублей. При этом, по прогнозам Гаджимирзаева, финансовые результаты компании по итогам 2024 года должны быть на уровне прошлогодних - возможно выше.Выручка "Технологии ОФС" по РСБУ в 2023 году выросла на 48%, до 42,5 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 6,4 миллиарда рублей, увеличившись на 34% по сравнению с предшествующим годом.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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завод
"Технологии ОФС" перенесла сроки запуска завода в Тюмени
Гаджимирзаев: "Технологии ОФС" перенесла на 2026 год запуск завода в Тюмени
ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Нефтесервисная "Технологии ОФС" (бывший Baker Hughes в России) перенесла на 2026 год сроки запуска завода в Тюмени, который будет специализироваться на производстве оборудования для наклонно-направленного бурения; но параллельно работает над запуском дополнительной производственной линии и открытием литейного производства в регионе, заявил в интервью РИА Новости президент компании Давид Гаджимирзаев.
"Мы скорректировали свой план по формированию производственных площадок. Вместо одной одновременно начали возводить и оснащать три. Первая - Велижанский трак, торжественную церемонию которой мы проводили годом ранее. По ней мы переносим сроки введения в эксплуатацию на 2026 год, так как в ходе инженерно-геологических изысканий выяснились дополнительные факторы, касающиеся состояния почвы", - сказал он.
Гаджимирзаев подчеркнул, что перенос сроков строительства никак не сказывается на планах по запуску производства оборудования. Компания параллельно работает над вводом в проект второй дополнительной площадки в Тюмени. Она позволит поэтапно запускать производство, а не ожидать окончания строительства завода. "В будущем обе площадки будут являться единым производственным комплексом. Мы, как и планировали, в 2025 году начнем производство первых изделий", - подытожил собеседник агентства.
Кроме того, "Технологии ОФС" запланирует запустить литейное производство, которое также будет размещаться в Тюмени. Как пояснил президент компании, на горячем производстве будут отливаться ступени для электрических центробежных насосов, которые раньше заказывали из Китая.
Общий объем инвестиций в проекты, как ожидается, может достичь 5 миллиардов рублей. При этом, по прогнозам Гаджимирзаева, финансовые результаты компании по итогам 2024 года должны быть на уровне прошлогодних - возможно выше.
Выручка "Технологии ОФС" по РСБУ в 2023 году выросла на 48%, до 42,5 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 6,4 миллиарда рублей, увеличившись на 34% по сравнению с предшествующим годом.