https://1prime.ru/20240917/zelenskiy-851618929.html

Во Франции раскрыли, какую "последнюю карту" намерен разыграть Зеленский

Во Франции раскрыли, какую "последнюю карту" намерен разыграть Зеленский - 17.09.2024, ПРАЙМ

Во Франции раскрыли, какую "последнюю карту" намерен разыграть Зеленский

Глава киевского режима Владимир Зеленский прикладывает усилия, чтобы напрямую втянуть НАТО в конфликт с Россией. Об этом говорится в материале французского... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T12:08+0300

2024-09-17T12:08+0300

2024-09-17T12:08+0300

политика

владимир зеленский

нато

украина

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский прикладывает усилия, чтобы напрямую втянуть НАТО в конфликт с Россией. Об этом говорится в материале французского издания Valeurs Actuelles."На фоне изменившейся реальности Зеленский разыгрывает единственную оставшуюся у него карту: непосредственно вовлекает в конфликт НАТО, надеясь, что спираль поставок вооружений, санкционированных для удара по российской территории, вызовет войну с Кремлем, которая, в свою очередь, вынудит альянс ввести войска", — сказано в публикации.По мнению автора материала, Зеленскому ясно, что украинский кризис разворачивается не в его пользу, поэтому придется прибегнуть к отчаянным мерам.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Киев наносит удары по российской территории оружием, поставленным западными союзниками. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что Запад никак не ограничивает Киев в ударах по российской территории, поэтому готовиться к отражению атак нужно уже сейчас.

https://1prime.ru/20240917/rezhim-851614308.html

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владимир зеленский, нато, украина