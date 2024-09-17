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Во Франции раскрыли, какую "последнюю карту" намерен разыграть Зеленский - 17.09.2024, ПРАЙМ
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Во Франции раскрыли, какую "последнюю карту" намерен разыграть Зеленский
Во Франции раскрыли, какую "последнюю карту" намерен разыграть Зеленский - 17.09.2024, ПРАЙМ
Во Франции раскрыли, какую "последнюю карту" намерен разыграть Зеленский
Глава киевского режима Владимир Зеленский прикладывает усилия, чтобы напрямую втянуть НАТО в конфликт с Россией. Об этом говорится в материале французского... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T12:08+0300
2024-09-17T12:08+0300
политика
владимир зеленский
нато
украина
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский прикладывает усилия, чтобы напрямую втянуть НАТО в конфликт с Россией. Об этом говорится в материале французского издания Valeurs Actuelles."На фоне изменившейся реальности Зеленский разыгрывает единственную оставшуюся у него карту: непосредственно вовлекает в конфликт НАТО, надеясь, что спираль поставок вооружений, санкционированных для удара по российской территории, вызовет войну с Кремлем, которая, в свою очередь, вынудит альянс ввести войска", — сказано в публикации.По мнению автора материала, Зеленскому ясно, что украинский кризис разворачивается не в его пользу, поэтому придется прибегнуть к отчаянным мерам.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Киев наносит удары по российской территории оружием, поставленным западными союзниками. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что Запад никак не ограничивает Киев в ударах по российской территории, поэтому готовиться к отражению атак нужно уже сейчас.
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владимир зеленский, нато, украина
Политика, Владимир Зеленский, НАТО, УКРАИНА
12:08 17.09.2024
 
Во Франции раскрыли, какую "последнюю карту" намерен разыграть Зеленский

VA: Зеленский разыгрывает последнюю карту в виде прямого вмешательства НАТО

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский прикладывает усилия, чтобы напрямую втянуть НАТО в конфликт с Россией. Об этом говорится в материале французского издания Valeurs Actuelles.
"На фоне изменившейся реальности Зеленский разыгрывает единственную оставшуюся у него карту: непосредственно вовлекает в конфликт НАТО, надеясь, что спираль поставок вооружений, санкционированных для удара по российской территории, вызовет войну с Кремлем, которая, в свою очередь, вынудит альянс ввести войска", — сказано в публикации.
По мнению автора материала, Зеленскому ясно, что украинский кризис разворачивается не в его пользу, поэтому придется прибегнуть к отчаянным мерам.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Киев наносит удары по российской территории оружием, поставленным западными союзниками. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что Запад никак не ограничивает Киев в ударах по российской территории, поэтому готовиться к отражению атак нужно уже сейчас.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
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ПолитикаВладимир ЗеленскийНАТОУКРАИНА
 
 
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