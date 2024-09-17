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"Циан" отметил рост доступности жилья в городах-миллионниках

"Циан" отметил рост доступности жилья в городах-миллионниках - 17.09.2024, ПРАЙМ

"Циан" отметил рост доступности жилья в городах-миллионниках

Формальная доступность вторичного жилья в российских городах-миллионниках выросла за последний год на 8%, но она ниже, чем пять лет назад, подсчитали аналитики... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T12:58+0300

2024-09-17T12:58+0300

2024-09-17T12:58+0300

недвижимость

россия

жилье

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Формальная доступность вторичного жилья в российских городах-миллионниках выросла за последний год на 8%, но она ниже, чем пять лет назад, подсчитали аналитики "Циана". "Если сейчас в среднем по миллионникам необходимо 70 зарплат на покупку однокомнатной квартиры, то год назад - 76. То есть формально доступность жилья повысилась: цены на вторичке в среднем по миллионникам увеличились за год на 12%, а размер заработной платы сильнее - на 19% (рост доходов был особенно заметен в городах с высокой долей промышленности в структуре экономики, особенно ВПК). Заметнее всего срок накопления сократился в Москве - на 15 месяцев, а также в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Самаре - на семь месяцев", - говорится в сообщении компании. Однако, отмечается в нем, по сравнению с ситуацией пятилетней давности доступность жилья в российских городах-миллионниках сейчас, наоборот, ниже. Тогда в среднем на покупку “однушки” было необходимо 67 зарплат. За пять лет размер заработной платы увеличился в среднем по городам в 1,8 раза, а цена “квадрата” на вторичке - в два раза: основной рост, по данным компании, пришелся на 2021 год, когда цены на вторичке стремительно увеличивались вслед за рынком новостроек. Особенно заметно срок накопления на квартиру повысился в Омске (на 16 месяцев), Нижнем Новгороде, Казани и Челябинске (на 12 месяцев). Лишь в двух городах доступность жилья сейчас выше, чем пять лет назад - это Москва и Санкт-Петербург, указывается в сообщении. Быстрее всего на однокомнатную вторичную квартиру, по подсчетам "Циана", среди российских городов-миллионников накопят жители Перми и Челябинска, которым потребуется 56 средних зарплат. На "однушку" в Красноярске в среднем необходимо потратить 59 зарплат. Сложнее всего накопить на квартиру жителям Москвы, Петербурга и Казани - им потребуется более 90 средних зарплат. "Среди городов-миллионников нет ни одного, где средний размер заработной платы был бы выше средней цены квадратного метра на вторичном рынке. В среднем по локациям средняя стоимость “квадрата” почти в два раза выше, чем средний размер зарплаты в этом городе", - добавляется в пресс-релизе "Циана".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, жилье