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Цена на золото отступает от рекордных значений - 17.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240917/zoloto-851630265.html
Цена на золото отступает от рекордных значений
Цена на золото отступает от рекордных значений - 17.09.2024, ПРАЙМ
Цена на золото отступает от рекордных значений
Стоимость золота слабо снижается: трейдеры ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно монетарной политики, свидетельствуют данные... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T18:41+0300
2024-09-17T18:41+0300
экономика
биржевые торги
биржевые цены на золото
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо снижается: трейдеры ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно монетарной политики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.32 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 16,8 доллара, или на 0,66%, до 2 592 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро прибавляет 0,09%, до 31,012 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,14%, до 100,91 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным для держателей других валют. Рынки ожидают решения Федрезерва относительно учетной ставки, которое будет объявлено в среду. По данным CME Group, 41% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора с 5,25-5,5% до 5-5,25%, а 59% прогнозируют понижение до 4,75-5%. Монетарная политика США влияет на мировые финансовые рынки.
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биржевые торги, биржевые цены на золото, фрс сша
Экономика, биржевые торги, биржевые цены на золото, ФРС США
18:41 17.09.2024
 
Цена на золото отступает от рекордных значений

Цена на золото отступает от рекордных значений на фоне ожиданий по решениям ФРС

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо снижается: трейдеры ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.32 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 16,8 доллара, или на 0,66%, до 2 592 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро прибавляет 0,09%, до 31,012 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,14%, до 100,91 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным для держателей других валют.
Рынки ожидают решения Федрезерва относительно учетной ставки, которое будет объявлено в среду. По данным CME Group, 41% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора с 5,25-5,5% до 5-5,25%, а 59% прогнозируют понижение до 4,75-5%. Монетарная политика США влияет на мировые финансовые рынки.
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Экономикабиржевые торгибиржевые цены на золотоФРС США
 
 
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