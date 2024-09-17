https://1prime.ru/20240917/zoloto-851630265.html

Цена на золото отступает от рекордных значений

Цена на золото отступает от рекордных значений - 17.09.2024, ПРАЙМ

Цена на золото отступает от рекордных значений

Стоимость золота слабо снижается: трейдеры ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно монетарной политики, свидетельствуют данные... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T18:41+0300

2024-09-17T18:41+0300

2024-09-17T18:41+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо снижается: трейдеры ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно монетарной политики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.32 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 16,8 доллара, или на 0,66%, до 2 592 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро прибавляет 0,09%, до 31,012 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,14%, до 100,91 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным для держателей других валют. Рынки ожидают решения Федрезерва относительно учетной ставки, которое будет объявлено в среду. По данным CME Group, 41% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора с 5,25-5,5% до 5-5,25%, а 59% прогнозируют понижение до 4,75-5%. Монетарная политика США влияет на мировые финансовые рынки.

https://1prime.ru/20240913/zoloto-851545349.html

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биржевые торги, биржевые цены на золото, фрс сша