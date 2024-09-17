https://1prime.ru/20240917/zoloto-851630265.html
Цена на золото отступает от рекордных значений
Цена на золото отступает от рекордных значений - 17.09.2024, ПРАЙМ
Цена на золото отступает от рекордных значений
Стоимость золота слабо снижается: трейдеры ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно монетарной политики, свидетельствуют данные... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T18:41+0300
2024-09-17T18:41+0300
2024-09-17T18:41+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо снижается: трейдеры ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно монетарной политики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.32 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 16,8 доллара, или на 0,66%, до 2 592 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро прибавляет 0,09%, до 31,012 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,14%, до 100,91 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным для держателей других валют. Рынки ожидают решения Федрезерва относительно учетной ставки, которое будет объявлено в среду. По данным CME Group, 41% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора с 5,25-5,5% до 5-5,25%, а 59% прогнозируют понижение до 4,75-5%. Монетарная политика США влияет на мировые финансовые рынки.
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биржевые торги, биржевые цены на золото, фрс сша
Экономика, биржевые торги, биржевые цены на золото, ФРС США
Цена на золото отступает от рекордных значений
Цена на золото отступает от рекордных значений на фоне ожиданий по решениям ФРС
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо снижается: трейдеры ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.32 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 16,8 доллара, или на 0,66%, до 2 592 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро прибавляет 0,09%, до 31,012 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,14%, до 100,91 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным для держателей других валют.
Рынки ожидают решения Федрезерва относительно учетной ставки, которое будет объявлено в среду. По данным CME Group, 41% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора с 5,25-5,5% до 5-5,25%, а 59% прогнозируют понижение до 4,75-5%. Монетарная политика США влияет на мировые финансовые рынки.
Эксперт спрогнозировала удорожание золота до нового исторического рекорда