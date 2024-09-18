https://1prime.ru/20240918/alikhanov-851656602.html

Алиханов рассказал о завершении сертификации самолетов Ил-114

Алиханов рассказал о завершении сертификации самолетов Ил-114 - 18.09.2024, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о завершении сертификации самолетов Ил-114

Сертификацию самолетов Ил-114 планируется завершить в следующем году, первые поставки воздушных судов ожидаются уже в апреле 2026 года, сообщил глава... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T18:51+0300

2024-09-18T18:51+0300

2024-09-18T18:51+0300

экономика

россия

ил-114-300

авиаперевозки

авиастроение

антон алиханов

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Сертификацию самолетов Ил-114 планируется завершить в следующем году, первые поставки воздушных судов ожидаются уже в апреле 2026 года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Сертификацию мы планируем завершить в следующем году самолета уже в целом и первые поставки у нас начинаются в апреле 2026 года. Это контракт. Собственно пока законтрактованы только три машины, но я думаю, что в следующем году, по мере приближения завершения процедур сертификации, мы будем ставить уже вопрос собственно перед авиакомпанией Якутии и разными другими", – сказал он.

https://1prime.ru/20240918/samolet-851656197.html

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россия, ил-114-300, авиаперевозки, авиастроение, антон алиханов