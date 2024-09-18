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Алиханов рассказал о завершении сертификации самолетов Ил-114 - 18.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240918/alikhanov-851656602.html
Алиханов рассказал о завершении сертификации самолетов Ил-114
Алиханов рассказал о завершении сертификации самолетов Ил-114 - 18.09.2024, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о завершении сертификации самолетов Ил-114
Сертификацию самолетов Ил-114 планируется завершить в следующем году, первые поставки воздушных судов ожидаются уже в апреле 2026 года, сообщил глава... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T18:51+0300
2024-09-18T18:51+0300
экономика
россия
ил-114-300
авиаперевозки
авиастроение
антон алиханов
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Сертификацию самолетов Ил-114 планируется завершить в следующем году, первые поставки воздушных судов ожидаются уже в апреле 2026 года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Сертификацию мы планируем завершить в следующем году самолета уже в целом и первые поставки у нас начинаются в апреле 2026 года. Это контракт. Собственно пока законтрактованы только три машины, но я думаю, что в следующем году, по мере приближения завершения процедур сертификации, мы будем ставить уже вопрос собственно перед авиакомпанией Якутии и разными другими", – сказал он.
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россия, ил-114-300, авиаперевозки, авиастроение, антон алиханов
Экономика, РОССИЯ, Ил-114-300, авиаперевозки, авиастроение, Антон Алиханов
18:51 18.09.2024
 
Алиханов рассказал о завершении сертификации самолетов Ил-114

Алиханов: сертификацию самолетов Ил-114 планируется завершить в 2025 году

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИл-114-300
Ил-114-300 - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Сертификацию самолетов Ил-114 планируется завершить в следующем году, первые поставки воздушных судов ожидаются уже в апреле 2026 года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Сертификацию мы планируем завершить в следующем году самолета уже в целом и первые поставки у нас начинаются в апреле 2026 года. Это контракт. Собственно пока законтрактованы только три машины, но я думаю, что в следующем году, по мере приближения завершения процедур сертификации, мы будем ставить уже вопрос собственно перед авиакомпанией Якутии и разными другими", – сказал он.
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ЭкономикаРОССИЯИл-114-300авиаперевозкиавиастроениеАнтон Алиханов
 
 
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