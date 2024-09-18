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Алиханов ожидает роста промпроизводства в обрабатывающих отраслях - 18.09.2024, ПРАЙМ
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Алиханов ожидает роста промпроизводства в обрабатывающих отраслях
Алиханов ожидает роста промпроизводства в обрабатывающих отраслях - 18.09.2024, ПРАЙМ
Алиханов ожидает роста промпроизводства в обрабатывающих отраслях
Промышленное производство в обрабатывающих отраслях России по итогам 2024 года, как ожидается, вырастет на 6-7% в годовом выражении, сообщил глава Минпромторга... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T19:52+0300
2024-09-18T19:52+0300
экономика
россия
антон алиханов
экономика рф
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Промышленное производство в обрабатывающих отраслях России по итогам 2024 года, как ожидается, вырастет на 6-7% в годовом выражении, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Вы знаете, у нас последние цифры, которые мы видели в 2023 году, динамика первого полугодия вдохновляли, они достаточно высокие. И тяжело поддерживать, конечно, вот такой темп, который мы видели в прошлом году. Мы, честно говоря, ожидали некого торможения, но пока видим, что годовые цифры будут находиться в коридоре от 6 до 7%. Это если говорить про обработку", – сказал он. Алиханов заявил, что рост в обрабатывающей промышленности в текущем году будет продолжаться.
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россия, антон алиханов, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, Антон Алиханов, экономика РФ
19:52 18.09.2024
 
Алиханов ожидает роста промпроизводства в обрабатывающих отраслях

Алиханов: промпроизводство в обрабатывающих отраслях в 2024 г вырастет на 6-7%

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Промышленное производство в обрабатывающих отраслях России по итогам 2024 года, как ожидается, вырастет на 6-7% в годовом выражении, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Вы знаете, у нас последние цифры, которые мы видели в 2023 году, динамика первого полугодия вдохновляли, они достаточно высокие. И тяжело поддерживать, конечно, вот такой темп, который мы видели в прошлом году. Мы, честно говоря, ожидали некого торможения, но пока видим, что годовые цифры будут находиться в коридоре от 6 до 7%. Это если говорить про обработку", – сказал он.
Алиханов заявил, что рост в обрабатывающей промышленности в текущем году будет продолжаться.
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ЭкономикаРОССИЯАнтон Алихановэкономика РФ
 
 
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