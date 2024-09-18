https://1prime.ru/20240918/alikhanov-851658626.html

Алиханов ожидает роста промпроизводства в обрабатывающих отраслях

Алиханов ожидает роста промпроизводства в обрабатывающих отраслях - 18.09.2024, ПРАЙМ

Алиханов ожидает роста промпроизводства в обрабатывающих отраслях

Промышленное производство в обрабатывающих отраслях России по итогам 2024 года, как ожидается, вырастет на 6-7% в годовом выражении, сообщил глава Минпромторга... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T19:52+0300

2024-09-18T19:52+0300

2024-09-18T19:52+0300

экономика

россия

антон алиханов

экономика рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163987_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_3fbc35d01e8f25b37e8eca01f9d63892.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Промышленное производство в обрабатывающих отраслях России по итогам 2024 года, как ожидается, вырастет на 6-7% в годовом выражении, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Вы знаете, у нас последние цифры, которые мы видели в 2023 году, динамика первого полугодия вдохновляли, они достаточно высокие. И тяжело поддерживать, конечно, вот такой темп, который мы видели в прошлом году. Мы, честно говоря, ожидали некого торможения, но пока видим, что годовые цифры будут находиться в коридоре от 6 до 7%. Это если говорить про обработку", – сказал он. Алиханов заявил, что рост в обрабатывающей промышленности в текущем году будет продолжаться.

https://1prime.ru/20240918/putin-851658489.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, антон алиханов, экономика рф