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Госпредприятиям в РФ разрешили экспорт алмазов и бриллиантов из госфондов - 18.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Госпредприятиям в РФ разрешили экспорт алмазов и бриллиантов из госфондов
Госпредприятиям в РФ разрешили экспорт алмазов и бриллиантов из госфондов - 18.09.2024, ПРАЙМ
Госпредприятиям в РФ разрешили экспорт алмазов и бриллиантов из госфондов
Природные алмазы и бриллианты из госфондов драгоценных металлов и камней регионов РФ можно будет экспортировать государственным учреждениям и предприятиям,... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T22:47+0300
2024-09-18T22:47+0300
экономика
россия
указ президента рф
экспорт алмазов
госпредприятия
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Природные алмазы и бриллианты из госфондов драгоценных металлов и камней регионов РФ можно будет экспортировать государственным учреждениям и предприятиям, уполномоченным субъектами РФ, следует из указа президента России Владимира Путина, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. Согласно новому указу, природные алмазы и бриллианты из государственных фондов теперь могут быть экспортированы государственными унитарными предприятиями или государственными учреждениями, уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ. Ранее экспорт природных алмазов и бриллиантов шел через акционерное общество "Алмазювелирэкспорт". Кроме того, при мониторинге цен мирового рынка на необработанные алмазы в целях внесения изменений в прейскуранты реализация представленных партий необработанных алмазов будет проводиться в установленном Минфином порядке. Указ вступает в силу с 1 декабря текущего года.
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россия, указ президента рф, экспорт алмазов, госпредприятия
Экономика, РОССИЯ, Указ президента РФ, экспорт алмазов, госпредприятия
22:47 18.09.2024
 
Госпредприятиям в РФ разрешили экспорт алмазов и бриллиантов из госфондов

Путин подписал указ, разрешающий госпредприятиям экспорт алмазов из госфондов

© fotolia.com / chatalogАлмазы
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© fotolia.com / chatalog
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Природные алмазы и бриллианты из госфондов драгоценных металлов и камней регионов РФ можно будет экспортировать государственным учреждениям и предприятиям, уполномоченным субъектами РФ, следует из указа президента России Владимира Путина, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно новому указу, природные алмазы и бриллианты из государственных фондов теперь могут быть экспортированы государственными унитарными предприятиями или государственными учреждениями, уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ. Ранее экспорт природных алмазов и бриллиантов шел через акционерное общество "Алмазювелирэкспорт".
Кроме того, при мониторинге цен мирового рынка на необработанные алмазы в целях внесения изменений в прейскуранты реализация представленных партий необработанных алмазов будет проводиться в установленном Минфином порядке.
Указ вступает в силу с 1 декабря текущего года.
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
"Алроса" ожидает восстановления спроса на алмазы в ближайшие месяцы
10 сентября, 05:20
 
ЭкономикаРОССИЯУказ президента РФэкспорт алмазовгоспредприятия
 
 
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