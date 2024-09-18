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Госпредприятиям в РФ разрешили экспорт алмазов и бриллиантов из госфондов

Госпредприятиям в РФ разрешили экспорт алмазов и бриллиантов из госфондов - 18.09.2024, ПРАЙМ

Госпредприятиям в РФ разрешили экспорт алмазов и бриллиантов из госфондов

Природные алмазы и бриллианты из госфондов драгоценных металлов и камней регионов РФ можно будет экспортировать государственным учреждениям и предприятиям,... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T22:47+0300

2024-09-18T22:47+0300

2024-09-18T22:47+0300

экономика

россия

указ президента рф

экспорт алмазов

госпредприятия

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Природные алмазы и бриллианты из госфондов драгоценных металлов и камней регионов РФ можно будет экспортировать государственным учреждениям и предприятиям, уполномоченным субъектами РФ, следует из указа президента России Владимира Путина, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. Согласно новому указу, природные алмазы и бриллианты из государственных фондов теперь могут быть экспортированы государственными унитарными предприятиями или государственными учреждениями, уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ. Ранее экспорт природных алмазов и бриллиантов шел через акционерное общество "Алмазювелирэкспорт". Кроме того, при мониторинге цен мирового рынка на необработанные алмазы в целях внесения изменений в прейскуранты реализация представленных партий необработанных алмазов будет проводиться в установленном Минфином порядке. Указ вступает в силу с 1 декабря текущего года.

https://1prime.ru/20240910/almazy-851465016.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, указ президента рф, экспорт алмазов, госпредприятия