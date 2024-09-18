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"Алроса" увеличила объем размещения биржевых облигаций, сообщили СМИ
"Алроса" увеличила объем размещения биржевых облигаций, сообщили СМИ - 18.09.2024, ПРАЙМ
"Алроса" увеличила объем размещения биржевых облигаций, сообщили СМИ
Алмазодобывающая компания "Алроса" увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 45 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T17:49+0300
2024-09-18T17:49+0300
2024-09-18T17:49+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Алмазодобывающая компания "Алроса" увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 45 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания в среду собирала заявки инвесторов на четырехлетние облигации серии 001Р-01 с ежемесячной выплатой купонов. Первоначально объем размещения ожидался в размере не менее 20 миллиардов рублей. Выпуск будет иметь привязку к ключевой ставке Банка России плюс премия. Финальный ориентир премии к ключевой ставке - 120 базисных пунктов. Техническая часть размещения предварительно ожидается 23 сентября. Организаторами выступают "ВТБ Капитал Трейдинг", Московский кредитный банк и Совкомбанк. Компания намерена направить привлеченные средства на общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности, а также удлинение срока долгового портфеля.
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биржевые торги, алроса
Экономика, биржевые торги, Алроса
"Алроса" увеличила объем размещения биржевых облигаций, сообщили СМИ
РИА Новости: "Алроса" повысила размещение биржевых облигаций до 45 млрд руб
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Алмазодобывающая компания "Алроса" увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 45 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания в среду собирала заявки инвесторов на четырехлетние облигации серии 001Р-01 с ежемесячной выплатой купонов. Первоначально объем размещения ожидался в размере не менее 20 миллиардов рублей.
Выпуск будет иметь привязку к ключевой ставке Банка России плюс премия. Финальный ориентир премии к ключевой ставке - 120 базисных пунктов.
Техническая часть размещения предварительно ожидается 23 сентября. Организаторами выступают "ВТБ Капитал Трейдинг", Московский кредитный банк и Совкомбанк.
Компания намерена направить привлеченные средства на общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности, а также удлинение срока долгового портфеля.
Экспобанк планирует в октябре собрать заявки на облигации