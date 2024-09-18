Внимание: рубль, нефть и ФРС США

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Во вторник, 17 сентября, российский рубль завершил торги с небольшим укреплением к евро и юаню, оставшись неизменным по отношению к доллару. Курс американской валюты застыл на отметке 91,30 рублей, евро подешевел на 0,05% до 101,19 рублей, а юань снизился на 0,30% до 12,88 рублей. Центробанк России установил официальные курсы на 18 сентября: доллар - 91,4292 рубля, евро - 101,5057 рубля. Торги на Московской бирже проходили в спокойном русле. Подъем нефтяных котировок помог рублю избежать ослабления, несмотря на ряд негативных факторов. Среди них – постепенное ухудшение экспортно-импортного баланса из-за недавнего падения цен на нефть. Однако жесткая денежно-кредитная политика Центробанка создает барьер для дальнейшего ослабления национальной валюты. Кроме того, приближающийся налоговый период может побудить компании заблаговременно продавать валюту на низколиквидном рынке, что окажет поддержку рублю. Внимание участников рынка приковано к предстоящему заседанию Федеральной резервной системы США. Ожидаемое снижение процентных ставок может ослабить позиции доллара, что потенциально благоприятно для рубля. Возможна положительная реакция сырьевых товаров на снижение индекса доллара, а также общее улучшение рыночных настроений. На нефтяном рынке наблюдается заметное оживление. Баррель Brent подорожал на 1,07% до $73,73. Поддержку ценам оказывают последствия урагана "Франсин", приостановившего более 12% мощностей по добыче нефти в Мексиканском заливе, а также сокращение экспорта из Ливии из-за обострения внутреннего конфликта. К утру среды, 18 сентября, баррель Brent торгуется на уровне $73,39. Ситуация на нефтяном рынке стабилизировалась, но все внимание приковано к решению ФРС США по ставке и выступлению Джерома Пауэлла. По данным CME Group, вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов оценивается в 65% против 34% неделей ранее. Для доллара сформировалось сопротивление на уровне 91,50 рублей. Закрепление выше этой отметки после заседания ФРС может открыть путь к 93,50 рублям. Однако резких колебаний курса не ожидается из-за изолированности внутреннего рынка и ограниченного влияния внешних факторов. Российский фондовый рынок продемонстрировал уверенный рост. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,09% до 2774,04 пунктов, а РТС – на 0,77% до 955,80 пунктов. Это подтверждает смену настроений с негативных на позитивные. Акции ряда компаний показали значительный рост, привлекая интерес инвесторов, несмотря на сохраняющийся низкий объем торгов. Ключевым моментом сейчас является поведение индекса Мосбиржи около сопротивления 2800 пунктов. Отсутствие фиксации прибыли на этом уровне может свидетельствовать о развороте медвежьего тренда.
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Во вторник, 17 сентября, российский рубль завершил торги с небольшим укреплением к евро и юаню, оставшись неизменным по отношению к доллару. Курс американской валюты застыл на отметке 91,30 рублей, евро подешевел на 0,05% до 101,19 рублей, а юань снизился на 0,30% до 12,88 рублей. Центробанк России установил официальные курсы на 18 сентября: доллар - 91,4292 рубля, евро - 101,5057 рубля.
Торги на Московской бирже проходили в спокойном русле. Подъем нефтяных котировок помог рублю избежать ослабления, несмотря на ряд негативных факторов. Среди них – постепенное ухудшение экспортно-импортного баланса из-за недавнего падения цен на нефть. Однако жесткая денежно-кредитная политика Центробанка создает барьер для дальнейшего ослабления национальной валюты. Кроме того, приближающийся налоговый период может побудить компании заблаговременно продавать валюту на низколиквидном рынке, что окажет поддержку рублю.
Внимание участников рынка приковано к предстоящему заседанию Федеральной резервной системы США. Ожидаемое снижение процентных ставок может ослабить позиции доллара, что потенциально благоприятно для рубля. Возможна положительная реакция сырьевых товаров на снижение индекса доллара, а также общее улучшение рыночных настроений.
На нефтяном рынке наблюдается заметное оживление. Баррель Brent подорожал на 1,07% до $73,73. Поддержку ценам оказывают последствия урагана "Франсин", приостановившего более 12% мощностей по добыче нефти в Мексиканском заливе, а также сокращение экспорта из Ливии из-за обострения внутреннего конфликта.
К утру среды, 18 сентября, баррель Brent торгуется на уровне $73,39. Ситуация на нефтяном рынке стабилизировалась, но все внимание приковано к решению ФРС США по ставке и выступлению Джерома Пауэлла. По данным CME Group, вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов оценивается в 65% против 34% неделей ранее.
Для доллара сформировалось сопротивление на уровне 91,50 рублей. Закрепление выше этой отметки после заседания ФРС может открыть путь к 93,50 рублям. Однако резких колебаний курса не ожидается из-за изолированности внутреннего рынка и ограниченного влияния внешних факторов.
Российский фондовый рынок продемонстрировал уверенный рост. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,09% до 2774,04 пунктов, а РТС – на 0,77% до 955,80 пунктов. Это подтверждает смену настроений с негативных на позитивные. Акции ряда компаний показали значительный рост, привлекая интерес инвесторов, несмотря на сохраняющийся низкий объем торгов.
Ключевым моментом сейчас является поведение индекса Мосбиржи около сопротивления 2800 пунктов. Отсутствие фиксации прибыли на этом уровне может свидетельствовать о развороте медвежьего тренда.
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