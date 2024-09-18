https://1prime.ru/20240918/armeniya-851644115.html

Песков рассказал, кто должен решать вопрос о вступлении Армении в ЕС

Песков рассказал, кто должен решать вопрос о вступлении Армении в ЕС - 18.09.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал, кто должен решать вопрос о вступлении Армении в ЕС

Вопрос о возможности вступления Армении в ЕС относится к суверенным правам республики, и это решение должно быть принято самой Арменией, заявил официальный... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T12:38+0300

2024-09-18T12:38+0300

2024-09-18T12:38+0300

политика

армения

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Вопрос о возможности вступления Армении в ЕС относится к суверенным правам республики, и это решение должно быть принято самой Арменией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Речь идет о вопросах, которые относятся к области суверенных прав Армении. Армения сама выбирает стратегические и тактические пути развития", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.Песков также добавил, что Россия продолжает и будет продолжать контакты с Арменией, так как страны являются близкими партнерами.Ранее СМИ сообщали, что 16 сентября в Армении начался процесс сбора подписей по вопросу присоединения Армении к Евросоюзу. Сбор подписей в поддержку законопроекта будет проводиться с 16 сентября по 14 ноября. Для вынесения законопроекта на рассмотрение Национального собрания необходимы 50 тысяч подписей граждан. В случае отказа депутатов поддержать законопроект, есть возможность проведения референдума на основе собранных подписей.

https://1prime.ru/20240918/briks-851642224.html

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армения, ес