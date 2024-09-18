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ИНК сообщила о скором завершении строительства Иркутского завода полимеров

ИНК сообщила о скором завершении строительства Иркутского завода полимеров - 18.09.2024, ПРАЙМ

ИНК сообщила о скором завершении строительства Иркутского завода полимеров

Строительство Иркутского завода полимеров находится на завершающей стадии, в следующем году планируется запуск производства, сообщил гендиректор Иркутской... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T15:39+0300

2024-09-18T15:39+0300

2024-09-18T15:39+0300

энергетика

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ТЮМЕНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Строительство Иркутского завода полимеров находится на завершающей стадии, в следующем году планируется запуск производства, сообщил гендиректор Иркутской нефтяной компании (ИНК) Яков Гинзбург. "Сегодня мы находимся на завершающей стадии. Строительство завершается в этом году. Параллельно уже идут пусконаладочные работы. В следующем году будем завершать пусконаладку, выходить на режимы", - сказал он в ходе презентации завода в рамках Тюменского промышленно-энергетического форума. В компании уточнили РИА Новости, что после окончания строительства начнутся комплексные пусконаладочные работы на всех технологических системах. Запуск завода планируется в первом полугодии будущего года. Газохимический кластер в Усть-Куте - крупнейший инвестиционный проект ИНК, включающий в себя строящиеся объекты добычи, подготовки, транспортировки и переработки газа, гелиевый завод и Иркутский завод полимеров мощностью 650 тысяч тонн в год - всего девять производственных объектов. Реализация проекта должна позволить стать ИНК компанией полного производственного цикла в нефтегазохимической отрасли.

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