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Эксперт рассказала о расширении производства БАДов в России
Эксперт рассказала о расширении производства БАДов в России - 18.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказала о расширении производства БАДов в России
Массовое производство нутрицевтиков в России представляется крайне перспективным, имеющиеся ресурсы позволяют заменить импорт, рынок ждет этого, рассказала РИА... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T10:35+0300
2024-09-18T10:35+0300
2024-09-18T10:35+0300
бад
производство
россия
витамины
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Массовое производство нутрицевтиков в России представляется крайне перспективным, имеющиеся ресурсы позволяют заменить импорт, рынок ждет этого, рассказала РИА Новости эксперт рынка НТИ "Фуднет" (FoodNet) Ольга Орлова. Нутрицевтики - это и биологически активные добавки (БАД), и компоненты продуктов, которые оказывают благотворное влияние на организм человека. Нутрицевтики отвечают за баланс в организме, и когда их количество в организме находится в норме, то человек нормально развивается и чувствует себя хорошо. Однако, по словам эксперта, в России производство нутрицевтиков небольшое, основная их часть - импорт. "Сейчас в нашей стране заниматься производством и поиском нутрицевтиков очень перспективно, и рынок очень ждет появления именно отечественных качественных продуктов этого направления. Тем более растительного сырья в России много - от Юга до Камчатки", - сказала Орлова. Эксперт пояснила, что сейчас очень популярны разработки по извлечению определенных веществ из растительных компонентов и химически синтезированные способы их получения. "Растительная форма естественна для человека еще с древних времен. На нашей планете насчитывается примерно 250 тысяч видов высших растений, из них человеком используется лишь около 3 тысяч, причем основные продовольственные культуры всего лишь насчитывают около 50 видов", - сказала Орлова. ПОЧЕМУ НАМ НУЖНЫ НУТРИЦЕВТИКИ Необходимость наличия в рационе современного человека нутрицевтиков связана с тем, что раньше мы тратили намного больше сил и много ели, чтобы восполнить запас энергии и полезных веществ, однако современный человек двигается намного меньше, а ест много, пояснила эксперт. "Все-таки век роботизации и цифровизации привел к тому, что человек мало двигается, хотя много работает, у него работают совершенно другие мышцы, и поэтому нужно употреблять несколько меньше пищи, но с тем же количеством нутрицевтиков, которые положены для нормальной работы организма. Поэтому появились БАДы, которые предполагают закрытие этих дефицитов. Но они не всегда подходят всем абсолютно", - уточнила Орлова. Эксперт привела пример того, насколько важны нутрицевтики. "Время пандемии показало, что низкое содержание цинка или его отсутствие у человека приводило либо к тяжелому протеканию болезни, либо к смертельному исходу. Люди, у которых цинк был в норме, не болели, либо легко переносили или даже не замечали, как болели, - например, я сама", - заключила Орлова.
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бад, производство, россия, витамины
БАД, производство, РОССИЯ, витамины
Эксперт рассказала о расширении производства БАДов в России
Орлова: рынок РФ ждет появления массового отечественного производства нутрицевтиков
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Массовое производство нутрицевтиков в России представляется крайне перспективным, имеющиеся ресурсы позволяют заменить импорт, рынок ждет этого, рассказала РИА Новости эксперт рынка НТИ "Фуднет" (FoodNet) Ольга Орлова.
Нутрицевтики - это и биологически активные добавки (БАД), и компоненты продуктов, которые оказывают благотворное влияние на организм человека. Нутрицевтики отвечают за баланс в организме, и когда их количество в организме находится в норме, то человек нормально развивается и чувствует себя хорошо. Однако, по словам эксперта, в России производство нутрицевтиков небольшое, основная их часть - импорт.
"Сейчас в нашей стране заниматься производством и поиском нутрицевтиков очень перспективно, и рынок очень ждет появления именно отечественных качественных продуктов этого направления. Тем более растительного сырья в России много - от Юга до Камчатки", - сказала Орлова.
Эксперт пояснила, что сейчас очень популярны разработки по извлечению определенных веществ из растительных компонентов и химически синтезированные способы их получения.
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"Растительная форма естественна для человека еще с древних времен. На нашей планете насчитывается примерно 250 тысяч видов высших растений, из них человеком используется лишь около 3 тысяч, причем основные продовольственные культуры всего лишь насчитывают около 50 видов", - сказала Орлова.
ПОЧЕМУ НАМ НУЖНЫ НУТРИЦЕВТИКИ
Необходимость наличия в рационе современного человека нутрицевтиков связана с тем, что раньше мы тратили намного больше сил и много ели, чтобы восполнить запас энергии и полезных веществ, однако современный человек двигается намного меньше, а ест много, пояснила эксперт.
"Все-таки век роботизации и цифровизации привел к тому, что человек мало двигается, хотя много работает, у него работают совершенно другие мышцы, и поэтому нужно употреблять несколько меньше пищи, но с тем же количеством нутрицевтиков, которые положены для нормальной работы организма. Поэтому появились БАДы, которые предполагают закрытие этих дефицитов. Но они не всегда подходят всем абсолютно", - уточнила Орлова.
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Эксперт привела пример того, насколько важны нутрицевтики.
"Время пандемии показало, что низкое содержание цинка или его отсутствие у человека приводило либо к тяжелому протеканию болезни, либо к смертельному исходу. Люди, у которых цинк был в норме, не болели, либо легко переносили или даже не замечали, как болели, - например, я сама", - заключила Орлова.