https://1prime.ru/20240918/baykal-851656832.html

Алиханов назвал сроки начала поставок самолетов "Байкал"

Алиханов назвал сроки начала поставок самолетов "Байкал" - 18.09.2024, ПРАЙМ

Алиханов назвал сроки начала поставок самолетов "Байкал"

Сертификация самолетов "Байкал" и поставка первых пяти воздушных судов ожидаются в 2026 году, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T18:54+0300

2024-09-18T18:54+0300

2024-09-18T18:54+0300

экономика

россия

авиастроение

антон алиханов

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Сертификация самолетов "Байкал" и поставка первых пяти воздушных судов ожидаются в 2026 году, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Я уже сказал, про Ил-114, это, собственно, тоже такая часть вот этой проблемы, задачи по развитию малой авиации. Работа идет, она непростая, тоже мы находимся в состоянии, по сути, опытно-конструкторских работ, было принято решение о том, что мы переходим на отечественный вид, на отечественный двигатель ВК-800, в следующем году у нас должна быть завершена сертификация нашим подрядчиком двигателя... И сертификация самого самолета полностью должна быть завершена в 2026 году. И первые поставки, первые пять самолетов, они тоже должны будут поставить в 2026 году", – сказал он.

https://1prime.ru/20240918/samolet-851656197.html

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россия, авиастроение, антон алиханов