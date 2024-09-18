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Минск исполняет обязательства по евробондам путем их замены на гособлигации

Минск исполняет обязательства по евробондам путем их замены на гособлигации - 18.09.2024, ПРАЙМ

Минск исполняет обязательства по евробондам путем их замены на гособлигации

Минфин Белоруссии сообщил, что начинается исполнение обязательств по евробондам республики путем их замены на внутренние государственные облигации. | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T22:20+0300

2024-09-18T22:20+0300

2024-09-18T22:20+0300

экономика

белоруссия

еврооблигации

финансовые обязательства

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МИНСК, 18 сен – ПРАЙМ. Минфин Белоруссии сообщил, что начинается исполнение обязательств по евробондам республики путем их замены на внутренние государственные облигации. "Министерство финансов Республики Беларусь информирует о начале реализации механизма исполнения обязательств по еврооблигациям Республики Беларусь путем их замены на внутренние государственные облигации через депозитарий-нерезидент НКО АО "Национальный расчетный депозитарий", - говорится в сообщении на сайте министерства. Отмечается, что возможен обмен еврооблигаций "Беларусь-2026", "Беларусь-2027", "Беларусь-2030" и "Беларусь-2031" на локальные государственные облигации с аналогичными параметрами: валюта, процентная ставка, периодичность выплаты процентного дохода, дата погашения. "Осуществить замену могут только те владельцы еврооблигаций, которые приобрели ценные бумаги до 26 июля 2022 года и обеспечат их блокировку на счетах министерства финансов Республики Беларусь в НКО АО "Национальный расчетный депозитарий", – говорится в сообщении. Согласно ему, проведение замены предполагается в даты выплат процентного дохода по еврооблигациям, определенные эмиссионной документацией. Механизм предусматривает полное раскрытие информации о владельцах еврооблигаций, о принадлежащих им ценных бумагах, отказ владельцев от требований и претензий к эмитенту и их обязанность через обслуживающий депозитарий информировать иностранные расчетно-клиринговые системы об исполнении Белоруссией обязательств по еврооблигациям. Дебютное замещение будет осуществлено 27 декабря 2024 года в отношении еврооблигаций "Беларусь-2027", проинформировали в минфине. "Необходимую информацию в установленном порядке следует направить в НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" не позднее чем за 15 рабочих дней до указанной даты. Дополнительно каждый держатель еврооблигаций направляет в Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг" (Белоруссия – ред.) заявку на замену долговых обязательств через депозитарий-нерезидент", - говорится в сообщении. В июне 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщала, что на фоне западных санкций Белоруссия столкнулась с невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций республики. В результате власти решили в рамках выплат по евробондам перечислять суммы в белорусских рублях на специально открываемые в Беларусбанке счета, а также выработали другие схемы для выполнения своих обязательств перед инвесторами. Временные меры исполнения внешних государственных долговых обязательств предполагают, что владельцы еврооблигаций вправе получать выплаты с этого счета при предъявлении соответствующей заявки и прохождении верификации.

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белоруссия, еврооблигации, финансовые обязательства