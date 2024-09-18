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Росстат выявил подорожание бензина на российских АЗС - 18.09.2024, ПРАЙМ
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Росстат выявил подорожание бензина на российских АЗС
Росстат выявил подорожание бензина на российских АЗС - 18.09.2024, ПРАЙМ
Росстат выявил подорожание бензина на российских АЗС
Средняя розничная цена бензина в России с 9 по 16 сентября выросла на 0,26%, или на 15 копеек, до 58,51 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,04%, или на 3... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T19:25+0300
2024-09-18T19:25+0300
экономика
россия
росстат
цены на бензин
азс
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 9 по 16 сентября выросла на 0,26%, или на 15 копеек, до 58,51 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,04%, или на 3 копейки, до 66,89 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Ранее, со 2 по 9 сентября, средняя цена бензина выросла на 0,41%, или на 24 копейки, до 58,36 рубля за литр. Цена на дизтопливо оставалась на уровне 26 августа - 66,86 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,11%, до 53,43 рубля за литр, Аи-95 - на 0,15%, до 58,74 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,93% - до 77,76 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 10 по 16 сентября составила 0,1%. Рост цен на бензин был зафиксирован в 71 регионе страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал в Ненецком автономном округе и на Алтае - на 4,3% и 1,2% соответственно. В Москве стоимость бензина выросла на 0,2%, в Санкт-Петербурге - на 0,3%. Снижение цен наблюдалось в четырех субъектах РФ - сильнее всего оно было на Камчатке (-0,6%). При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии этих данных было принято для обеспечения информационной безопасности рынка. В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива, по мнению профильных ведомств, не требуется.
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россия, росстат, цены на бензин, азс
Экономика, РОССИЯ, Росстат, цены на бензин, АЗС
19:25 18.09.2024
 
Росстат выявил подорожание бензина на российских АЗС

Росстат: бензин на российских заправках за неделю подорожал на 0,3%

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМультизаправочный комплекс АЗС Нефтьмагистраль №060
Мультизаправочный комплекс АЗС Нефтьмагистраль №060 - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 9 по 16 сентября выросла на 0,26%, или на 15 копеек, до 58,51 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,04%, или на 3 копейки, до 66,89 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
Ранее, со 2 по 9 сентября, средняя цена бензина выросла на 0,41%, или на 24 копейки, до 58,36 рубля за литр. Цена на дизтопливо оставалась на уровне 26 августа - 66,86 рубля за литр.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,11%, до 53,43 рубля за литр, Аи-95 - на 0,15%, до 58,74 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,93% - до 77,76 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 10 по 16 сентября составила 0,1%.
Рост цен на бензин был зафиксирован в 71 регионе страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал в Ненецком автономном округе и на Алтае - на 4,3% и 1,2% соответственно. В Москве стоимость бензина выросла на 0,2%, в Санкт-Петербурге - на 0,3%. Снижение цен наблюдалось в четырех субъектах РФ - сильнее всего оно было на Камчатке (-0,6%).
При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии этих данных было принято для обеспечения информационной безопасности рынка.
В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива, по мнению профильных ведомств, не требуется.
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