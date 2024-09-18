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Пашинян оценил перспективы интегрирования Армении в БРИКС - 18.09.2024, ПРАЙМ
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Пашинян оценил перспективы интегрирования Армении в БРИКС
Пашинян оценил перспективы интегрирования Армении в БРИКС - 18.09.2024, ПРАЙМ
Пашинян оценил перспективы интегрирования Армении в БРИКС
Ереван в настоящее время не ставит на повестку дня интеграцию в БРИКС. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T11:20+0300
2024-09-18T11:20+0300
политика
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ЕРЕВАН, 18 сен - ПРАЙМ. Ереван в настоящее время не ставит на повестку дня интеграцию в БРИКС. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян."У Армении в данный момент нет повестки интегрирования с БРИКС", - отметил он.Пашинян также добавил, что получил и принял приглашение на саммит БРИКС, который состоится в октябре в Казани.Политологи указывают на то, что вступление в БРИКС может быть более выгодным для Армении, так как многие соседние государства также стремятся присоединиться к этому союзу. Иран, Турция и Азербайджан проявляют интерес к БРИКС, и велика вероятность, что и Грузия подаст заявку на вступление после выборов.
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армения, брикс
Политика, АРМЕНИЯ, БРИКС
11:20 18.09.2024
 
Пашинян оценил перспективы интегрирования Армении в БРИКС

Пашинян: Армения пока не ставит на повестку вопрос интегрирования с БРИКС

© POOL | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян
© POOL
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ЕРЕВАН, 18 сен - ПРАЙМ. Ереван в настоящее время не ставит на повестку дня интеграцию в БРИКС. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"У Армении в данный момент нет повестки интегрирования с БРИКС", - отметил он.
Пашинян также добавил, что получил и принял приглашение на саммит БРИКС, который состоится в октябре в Казани.
Политологи указывают на то, что вступление в БРИКС может быть более выгодным для Армении, так как многие соседние государства также стремятся присоединиться к этому союзу. Иран, Турция и Азербайджан проявляют интерес к БРИКС, и велика вероятность, что и Грузия подаст заявку на вступление после выборов.
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