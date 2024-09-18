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Армения не упустит членство в Евросоюзе, заявил Пашинян
Армения не упустит членство в Евросоюзе, заявил Пашинян - 18.09.2024, ПРАЙМ
Армения не упустит членство в Евросоюзе, заявил Пашинян
Ереван не упустит возможность стать членом Евросоюза, если для этого будут созданы все условия, подчеркнул премьер Армении Никол Пашинян. | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T13:21+0300
2024-09-18T13:21+0300
2024-09-18T13:21+0300
политика
никол пашинян
ес
интеграция
референдум
референдум по вступлению в ес
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ЕРЕВАН, 18 сен - ПРАЙМ. Ереван не упустит возможность стать членом Евросоюза, если для этого будут созданы все условия, подчеркнул премьер Армении Никол Пашинян. "Если мы увидим более или менее реальные возможности членства в ЕС, одновременно будем способны управлять угрозами, которые могут возникнуть на этом пути, мы этот момент не упустим", - заявил политик к ходе всеармянского саммита. Он считает, что вопрос присоединения Армении к Союзу является процессом, требующим осторожности. Так, Пашинян уточнил, что членство является не односторонним и даже не двусторонним вопросом, а также что перед вступлением необходимо учесть нюансы отношений Турции и Грузии с ЕС.Ранее в Армении были проведены слушания о необходимости проведения референдума о вступлении страны в ЕС.
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никол пашинян, ес, интеграция, референдум, референдум по вступлению в ес
Политика, Никол Пашинян, ЕС, интеграция, референдум, референдум по вступлению в ЕС
Армения не упустит членство в Евросоюзе, заявил Пашинян
Пашинян: Ереван не упустит момент, увидев реальные возможности членства в ЕС
ЕРЕВАН, 18 сен - ПРАЙМ. Ереван не упустит возможность стать членом Евросоюза, если для этого будут созданы все условия, подчеркнул премьер Армении Никол Пашинян.
"Если мы увидим более или менее реальные возможности членства в ЕС, одновременно будем способны управлять угрозами, которые могут возникнуть на этом пути, мы этот момент не упустим", - заявил политик к ходе всеармянского саммита.
Он считает, что вопрос присоединения Армении к Союзу является процессом, требующим осторожности. Так, Пашинян уточнил, что членство является не односторонним и даже не двусторонним вопросом, а также что перед вступлением необходимо учесть нюансы отношений Турции и Грузии с ЕС.
Ранее в Армении были проведены слушания о необходимости проведения референдума о вступлении страны в ЕС.
Пашинян оценил перспективы интегрирования Армении в БРИКС