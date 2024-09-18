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В Минпромторге назвали сроки окончания стендовых испытаний двигателя ТМ16
В Минпромторге назвали сроки окончания стендовых испытаний двигателя ТМ16 - 18.09.2024, ПРАЙМ
В Минпромторге назвали сроки окончания стендовых испытаний двигателя ТМ16
Производство и стендовые испытания нового газотурбинного двигателя ТМ16 для газоперекачивающих агрегатов для транспортировки природного газа по магистральным... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T15:05+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Производство и стендовые испытания нового газотурбинного двигателя ТМ16 для газоперекачивающих агрегатов для транспортировки природного газа по магистральным газопроводам планируется завершить до конца 2025 года, говорится в сообщении Минпромторга РФ. "ТМ16 должен обеспечить плановую замену и модернизацию парка импортных двигателей, задействованных на объектах "Газпрома", а в перспективе стать основным приводом газоперекачивающих агрегатов судового типа мощностью 16 МВт на объектах нового строительства газотранспортной системы нашей страны. Изготовление и проведение стендовых испытаний двигателя планируется завершить до конца 2025 года", – говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства отметили, что глава Минпромторга Антон Алиханов совместно с министром энергетики Сергеем Цивилевым и губернатором Тюменской области Александром Моором ознакомился с промышленным потенциалом предприятий "Геосфера", ПАО "Тюменские моторостроители", ООО "Кенера" и ООО "ГТС". Кроме того, Алиханов оценил реализацию комплексной инвестиционной программы на заводе "Тюменские моторостроители". Программа позволит обеспечить серийный выпуск нового газотурбинного двигателя ТМ16, а также нарастить производственные мощности по ремонту двигателей судового типа. "Сегодня на предприятии реализуется проект по созданию нового перспективного газотурбинного двигателя судового типа ТМ16. Он предназначен для использования в составе газоперекачивающих агрегатов для транспортировки природного газа по магистральным газопроводам", – отметили в Минпромторге. В ведомстве добавили, что Алиханов принял участие в запуске работы специализированного центра по ремонту энергетического оборудования "ГТС".
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россия, минпромторг, двигателестроение
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг, двигателестроение
В Минпромторге назвали сроки окончания стендовых испытаний двигателя ТМ16
Минпромторг: стендовые испытания двигателя ТМ16 завершатся до конца 2025 года
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Производство и стендовые испытания нового газотурбинного двигателя ТМ16 для газоперекачивающих агрегатов для транспортировки природного газа по магистральным газопроводам планируется завершить до конца 2025 года, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"ТМ16 должен обеспечить плановую замену и модернизацию парка импортных двигателей, задействованных на объектах "Газпрома", а в перспективе стать основным приводом газоперекачивающих агрегатов судового типа мощностью 16 МВт на объектах нового строительства газотранспортной системы нашей страны. Изготовление и проведение стендовых испытаний двигателя планируется завершить до конца 2025 года", – говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства отметили, что глава Минпромторга Антон Алиханов совместно с министром энергетики Сергеем Цивилевым и губернатором Тюменской области Александром Моором ознакомился с промышленным потенциалом предприятий "Геосфера", ПАО "Тюменские моторостроители", ООО "Кенера" и ООО "ГТС". Кроме того, Алиханов оценил реализацию комплексной инвестиционной программы на заводе "Тюменские моторостроители". Программа позволит обеспечить серийный выпуск нового газотурбинного двигателя ТМ16, а также нарастить производственные мощности по ремонту двигателей судового типа.
"Сегодня на предприятии реализуется проект по созданию нового перспективного газотурбинного двигателя судового типа ТМ16. Он предназначен для использования в составе газоперекачивающих агрегатов для транспортировки природного газа по магистральным газопроводам", – отметили в Минпромторге.
В ведомстве добавили, что Алиханов принял участие в запуске работы специализированного центра по ремонту энергетического оборудования "ГТС".
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