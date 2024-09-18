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Экспорт легковых авто из Японии в РФ в августе на четверть, сообщает Минфин
Экспорт легковых авто из Японии в РФ в августе на четверть, сообщает Минфин - 18.09.2024, ПРАЙМ
Экспорт легковых авто из Японии в РФ в августе на четверть, сообщает Минфин
Япония в августе 2024 года увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию на 25,6% по сравнению с августом 2023 года, а мотоциклов – на 65,8%, свидетельствуют... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T05:21+0300
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ТОКИО, 18 сен – ПРАЙМ. Япония в августе 2024 года увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию на 25,6% по сравнению с августом 2023 года, а мотоциклов – на 65,8%, свидетельствуют статистические данные, обнародованные в среду министерством финансов страны. За этот же отчетный период экспорт комплектующих для автомобилей и мотоциклов в РФ вырос на 19,8% по сравнению с августом 2023 года. В то же время экспорт резины в Россию в августе текущего года снизился в годовом выражении на 31.1%.
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япония, россия, экспорт, минфин
Экономика, ЯПОНИЯ, РОССИЯ, экспорт, Минфин
Экспорт легковых авто из Японии в РФ в августе на четверть, сообщает Минфин
Минфин: экспорт легковых авто из Японии в РФ в августе в годовом выражении вырос на 25,6%
ТОКИО, 18 сен – ПРАЙМ. Япония в августе 2024 года увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию на 25,6% по сравнению с августом 2023 года, а мотоциклов – на 65,8%, свидетельствуют статистические данные, обнародованные в среду министерством финансов страны.
За этот же отчетный период экспорт комплектующих для автомобилей и мотоциклов в РФ вырос на 19,8% по сравнению с августом 2023 года.
В то же время экспорт резины в Россию в августе текущего года снизился в годовом выражении на 31.1%.
В Минфине рассказали о значительном росте импорта Японии из РФ в августе