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Экспорт легковых авто из Японии в РФ в августе на четверть, сообщает Минфин - 18.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240918/eksport-851635552.html
Экспорт легковых авто из Японии в РФ в августе на четверть, сообщает Минфин
Экспорт легковых авто из Японии в РФ в августе на четверть, сообщает Минфин - 18.09.2024, ПРАЙМ
Экспорт легковых авто из Японии в РФ в августе на четверть, сообщает Минфин
Япония в августе 2024 года увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию на 25,6% по сравнению с августом 2023 года, а мотоциклов – на 65,8%, свидетельствуют... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T05:21+0300
2024-09-18T05:21+0300
экономика
япония
россия
экспорт
минфин
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ТОКИО, 18 сен – ПРАЙМ. Япония в августе 2024 года увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию на 25,6% по сравнению с августом 2023 года, а мотоциклов – на 65,8%, свидетельствуют статистические данные, обнародованные в среду министерством финансов страны. За этот же отчетный период экспорт комплектующих для автомобилей и мотоциклов в РФ вырос на 19,8% по сравнению с августом 2023 года. В то же время экспорт резины в Россию в августе текущего года снизился в годовом выражении на 31.1%.
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япония, россия, экспорт, минфин
Экономика, ЯПОНИЯ, РОССИЯ, экспорт, Минфин
05:21 18.09.2024
 
Экспорт легковых авто из Японии в РФ в августе на четверть, сообщает Минфин

Минфин: экспорт легковых авто из Японии в РФ в августе в годовом выражении вырос на 25,6%

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкНовые японские праворульные кроссоверы
Новые японские праворульные кроссоверы - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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ТОКИО, 18 сен – ПРАЙМ. Япония в августе 2024 года увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию на 25,6% по сравнению с августом 2023 года, а мотоциклов – на 65,8%, свидетельствуют статистические данные, обнародованные в среду министерством финансов страны.
За этот же отчетный период экспорт комплектующих для автомобилей и мотоциклов в РФ вырос на 19,8% по сравнению с августом 2023 года.
В то же время экспорт резины в Россию в августе текущего года снизился в годовом выражении на 31.1%.
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05:14
 
ЭкономикаЯПОНИЯРОССИЯэкспортМинфин
 
 
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