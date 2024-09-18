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Япония в августе нарастила экспорт одного товара в Россию на 200% - 18.09.2024, ПРАЙМ
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Япония в августе нарастила экспорт одного товара в Россию на 200%
Япония в августе нарастила экспорт одного товара в Россию на 200% - 18.09.2024, ПРАЙМ
Япония в августе нарастила экспорт одного товара в Россию на 200%
Япония в августе 2024 года увеличила экспорт компьютеров в Россию на 200% по сравнению с августом 2023 года, свидетельствуют статистические данные,... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T05:25+0300
2024-09-18T05:25+0300
экономика
япония
россия
техника
медицинские изделия
минфин
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ТОКИО, 18 сен - ПРАЙМ. Япония в августе 2024 года увеличила экспорт компьютеров в Россию на 200% по сравнению с августом 2023 года, свидетельствуют статистические данные, обнародованные в среду министерством финансов страны. За этот же отчетный период на 45,8% вырос экспорт генераторов в РФ. Также в августе текущего года на 158,1% увеличился экспорт пластика в Россию по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Экспорт медицинских изделий в РФ в годовом выражении вырос на 18,9%. Вместе с этим в августе этого года на 85% снизился экспорт комплектующих для компьютеров по сравнению с августом 2023 года.
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япония, россия, техника, медицинские изделия, минфин
Экономика, ЯПОНИЯ, РОССИЯ, техника, медицинские изделия, Минфин
05:25 18.09.2024
 
Япония в августе нарастила экспорт одного товара в Россию на 200%

Минфин: Япония в августе нарастила экспорт компьютеров в Россию на 200%

© AFP / Johannes Eisele%Начало продаж нового iPhone
%Начало продаж нового iPhone - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© AFP / Johannes Eisele
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ТОКИО, 18 сен - ПРАЙМ. Япония в августе 2024 года увеличила экспорт компьютеров в Россию на 200% по сравнению с августом 2023 года, свидетельствуют статистические данные, обнародованные в среду министерством финансов страны.
За этот же отчетный период на 45,8% вырос экспорт генераторов в РФ. Также в августе текущего года на 158,1% увеличился экспорт пластика в Россию по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Экспорт медицинских изделий в РФ в годовом выражении вырос на 18,9%.
Вместе с этим в августе этого года на 85% снизился экспорт комплектующих для компьютеров по сравнению с августом 2023 года.
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ЭкономикаЯПОНИЯРОССИЯтехникамедицинские изделияМинфин
 
 
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