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Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго - 18.09.2024, ПРАЙМ
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Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго
Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго - 18.09.2024, ПРАЙМ
Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго
Президент РФ Владимир Путин продлил на 2025 и 2026 годы действие продовольственного эмбарго, которое было введено в ответ на приятые против России в 2014 году... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T21:04+0300
2024-09-18T21:40+0300
политика
россия
владимир путин
указ президента рф
санкции против рф
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин продлил на 2025 и 2026 годы действие продовольственного эмбарго, которое было введено в ответ на приятые против России в 2014 году санкции. Соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно указу, действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", продлевается с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года.Россия в августе 2014 года запретила ввоз нескольких видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции — в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Запрет действует в отношении мяса, колбас, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов, молочной продукции. По мере сохранения санкций Москва продлевала перечисленные меры. В октябре 2023 года эмбарго было продлено на 2024 год с исключением из него молочной сыворотки для детских смесей.
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россия, владимир путин, указ президента рф, санкции против рф
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Указ президента РФ, санкции против РФ
21:04 18.09.2024 (обновлено: 21:40 18.09.2024)
 
Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго

Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго на 2025-2026 годы

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин продлил на 2025 и 2026 годы действие продовольственного эмбарго, которое было введено в ответ на приятые против России в 2014 году санкции. Соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно указу, действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", продлевается с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года.
Россия в августе 2014 года запретила ввоз нескольких видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции — в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Запрет действует в отношении мяса, колбас, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов, молочной продукции. По мере сохранения санкций Москва продлевала перечисленные меры. В октябре 2023 года эмбарго было продлено на 2024 год с исключением из него молочной сыворотки для детских смесей.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
"Хитрый маневр Путина". Россия привела к краху польскую промышленность
16 сентября, 14:31
 
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