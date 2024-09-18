https://1prime.ru/20240918/embargo-851660320.html
Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго
Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго - 18.09.2024, ПРАЙМ
Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго
Президент РФ Владимир Путин продлил на 2025 и 2026 годы действие продовольственного эмбарго, которое было введено в ответ на приятые против России в 2014 году... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T21:04+0300
2024-09-18T21:04+0300
2024-09-18T21:40+0300
политика
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин продлил на 2025 и 2026 годы действие продовольственного эмбарго, которое было введено в ответ на приятые против России в 2014 году санкции. Соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно указу, действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", продлевается с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года.Россия в августе 2014 года запретила ввоз нескольких видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции — в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Запрет действует в отношении мяса, колбас, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов, молочной продукции. По мере сохранения санкций Москва продлевала перечисленные меры. В октябре 2023 года эмбарго было продлено на 2024 год с исключением из него молочной сыворотки для детских смесей.
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россия, владимир путин, указ президента рф, санкции против рф
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Указ президента РФ, санкции против РФ
Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго
Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго на 2025-2026 годы
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин продлил на 2025 и 2026 годы действие продовольственного эмбарго, которое было введено в ответ на приятые против России в 2014 году санкции. Соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно указу, действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", продлевается с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года.
Россия в августе 2014 года запретила ввоз нескольких видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции — в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Запрет действует в отношении мяса, колбас, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов, молочной продукции. По мере сохранения санкций Москва продлевала перечисленные меры. В октябре 2023 года эмбарго было продлено на 2024 год с исключением из него молочной сыворотки для детских смесей.
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