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Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго

Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго - 18.09.2024, ПРАЙМ

Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго

Президент РФ Владимир Путин продлил на 2025 и 2026 годы действие продовольственного эмбарго, которое было введено в ответ на приятые против России в 2014 году... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T21:04+0300

2024-09-18T21:04+0300

2024-09-18T21:40+0300

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин продлил на 2025 и 2026 годы действие продовольственного эмбарго, которое было введено в ответ на приятые против России в 2014 году санкции. Соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно указу, действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", продлевается с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года.Россия в августе 2014 года запретила ввоз нескольких видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции — в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Запрет действует в отношении мяса, колбас, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов, молочной продукции. По мере сохранения санкций Москва продлевала перечисленные меры. В октябре 2023 года эмбарго было продлено на 2024 год с исключением из него молочной сыворотки для детских смесей.

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россия, владимир путин, указ президента рф, санкции против рф