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Минцифры прорабатывает вопрос продажи энергетиков по биометрии - 18.09.2024, ПРАЙМ
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Минцифры прорабатывает вопрос продажи энергетиков по биометрии
Минцифры прорабатывает вопрос продажи энергетиков по биометрии - 18.09.2024, ПРАЙМ
Минцифры прорабатывает вопрос продажи энергетиков по биометрии
Минцифры РФ вместе с органами исполнительной власти прорабатывает законопроект по продаже напитков с возрастным ограничением по биометрии, в том числе... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T15:03+0300
2024-09-18T15:03+0300
россия
госдума
несовершеннолетние
энергетики
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минцифры РФ вместе с органами исполнительной власти прорабатывает законопроект по продаже напитков с возрастным ограничением по биометрии, в том числе энергетиков, цель проекта заключается в том, чтобы снизить риск продажи таких товаров несовершеннолетним, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. В России с 1 марта 2025 года будет запрещена продажа несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, соответствующий закон в августе подписал президент РФ. Ранее в среду "Ведомости" написали, что Григоренко направил поручение Минцифры, Минпромторгу, Минздраву и АО "Центр биометрических технологий" (ЦБТ) подготовить изменения в законодательство, чтобы обеспечить возможность установления возраста покупателя с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Речь идет о контроле возраста при продаже товаров с возрастным ограничением, включая тонизирующие напитки, уточняется в поручении, которое есть в распоряжении газеты. "Цель разработки законопроекта в том, чтобы снизить риск продажи товаров с возрастными ограничениями, в частности тонизирующих напитков, несовершеннолетним. При этом благодаря биометрии подтверждение возраста при совершении онлайн-покупок будет проходить быстро и удобно для человека. На сегодняшний день Минцифры прорабатывает предложения по внесению изменений в законодательство совместно с заинтересованными органами исполнительной власти", - сообщили в аппарате вице-премьера. Отмечается, что по итогам согласования позиций всех министерств проект федерального закона будет направлен на площадку аппарата правительства РФ. В свою очередь в ЦБТ сообщили РИА Новости, что использование биометрии при покупке товаров категории 18+ станет надежным способом подтверждения возраста, онлайн-магазины не получат доступ к данным покупателя, его фотографии или возрасту, как в случае предъявления паспорта. Продавцу будет доступен лишь факт того, проходит ли покупатель установленное возрастное ограничение или нет. "Все, что передается при проверке возраста - это набор цифр, из которых нельзя восстановить какую-либо информацию о человеке, поэтому продавец даже при желании не сможет узнать персональные данные покупателя", - пояснили там. РИА Новости направило запрос в Минцифры.
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россия, госдума, несовершеннолетние, энергетики
РОССИЯ, Госдума, несовершеннолетние, энергетики
15:03 18.09.2024
 
Минцифры прорабатывает вопрос продажи энергетиков по биометрии

Григоренко: Минцифры готовит законопроект о продаже энергетиков по биометрии

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинцифры
Минцифры - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минцифры РФ вместе с органами исполнительной власти прорабатывает законопроект по продаже напитков с возрастным ограничением по биометрии, в том числе энергетиков, цель проекта заключается в том, чтобы снизить риск продажи таких товаров несовершеннолетним, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
В России с 1 марта 2025 года будет запрещена продажа несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, соответствующий закон в августе подписал президент РФ. Ранее в среду "Ведомости" написали, что Григоренко направил поручение Минцифры, Минпромторгу, Минздраву и АО "Центр биометрических технологий" (ЦБТ) подготовить изменения в законодательство, чтобы обеспечить возможность установления возраста покупателя с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Речь идет о контроле возраста при продаже товаров с возрастным ограничением, включая тонизирующие напитки, уточняется в поручении, которое есть в распоряжении газеты.
"Цель разработки законопроекта в том, чтобы снизить риск продажи товаров с возрастными ограничениями, в частности тонизирующих напитков, несовершеннолетним. При этом благодаря биометрии подтверждение возраста при совершении онлайн-покупок будет проходить быстро и удобно для человека. На сегодняшний день Минцифры прорабатывает предложения по внесению изменений в законодательство совместно с заинтересованными органами исполнительной власти", - сообщили в аппарате вице-премьера.
Отмечается, что по итогам согласования позиций всех министерств проект федерального закона будет направлен на площадку аппарата правительства РФ.
В свою очередь в ЦБТ сообщили РИА Новости, что использование биометрии при покупке товаров категории 18+ станет надежным способом подтверждения возраста, онлайн-магазины не получат доступ к данным покупателя, его фотографии или возрасту, как в случае предъявления паспорта. Продавцу будет доступен лишь факт того, проходит ли покупатель установленное возрастное ограничение или нет.
"Все, что передается при проверке возраста - это набор цифр, из которых нельзя восстановить какую-либо информацию о человеке, поэтому продавец даже при желании не сможет узнать персональные данные покупателя", - пояснили там.
РИА Новости направило запрос в Минцифры.
*Здание Госдумы - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
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Вчера, 20:34
 
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