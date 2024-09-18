https://1prime.ru/20240918/energetiki-851648021.html

Минцифры прорабатывает вопрос продажи энергетиков по биометрии

Минцифры прорабатывает вопрос продажи энергетиков по биометрии - 18.09.2024, ПРАЙМ

Минцифры прорабатывает вопрос продажи энергетиков по биометрии

Минцифры РФ вместе с органами исполнительной власти прорабатывает законопроект по продаже напитков с возрастным ограничением по биометрии, в том числе... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T15:03+0300

2024-09-18T15:03+0300

2024-09-18T15:03+0300

россия

госдума

несовершеннолетние

энергетики

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минцифры РФ вместе с органами исполнительной власти прорабатывает законопроект по продаже напитков с возрастным ограничением по биометрии, в том числе энергетиков, цель проекта заключается в том, чтобы снизить риск продажи таких товаров несовершеннолетним, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. В России с 1 марта 2025 года будет запрещена продажа несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, соответствующий закон в августе подписал президент РФ. Ранее в среду "Ведомости" написали, что Григоренко направил поручение Минцифры, Минпромторгу, Минздраву и АО "Центр биометрических технологий" (ЦБТ) подготовить изменения в законодательство, чтобы обеспечить возможность установления возраста покупателя с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Речь идет о контроле возраста при продаже товаров с возрастным ограничением, включая тонизирующие напитки, уточняется в поручении, которое есть в распоряжении газеты. "Цель разработки законопроекта в том, чтобы снизить риск продажи товаров с возрастными ограничениями, в частности тонизирующих напитков, несовершеннолетним. При этом благодаря биометрии подтверждение возраста при совершении онлайн-покупок будет проходить быстро и удобно для человека. На сегодняшний день Минцифры прорабатывает предложения по внесению изменений в законодательство совместно с заинтересованными органами исполнительной власти", - сообщили в аппарате вице-премьера. Отмечается, что по итогам согласования позиций всех министерств проект федерального закона будет направлен на площадку аппарата правительства РФ. В свою очередь в ЦБТ сообщили РИА Новости, что использование биометрии при покупке товаров категории 18+ станет надежным способом подтверждения возраста, онлайн-магазины не получат доступ к данным покупателя, его фотографии или возрасту, как в случае предъявления паспорта. Продавцу будет доступен лишь факт того, проходит ли покупатель установленное возрастное ограничение или нет. "Все, что передается при проверке возраста - это набор цифр, из которых нельзя восстановить какую-либо информацию о человеке, поэтому продавец даже при желании не сможет узнать персональные данные покупателя", - пояснили там. РИА Новости направило запрос в Минцифры.

https://1prime.ru/20240917/gosduma-851633065.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, несовершеннолетние, энергетики