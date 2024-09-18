https://1prime.ru/20240918/erdogan-851650285.html

Эрдоган назвал расширение связей Турции с ШОС и БРИКС естественным

Эрдоган назвал расширение связей Турции с ШОС и БРИКС естественным - 18.09.2024, ПРАЙМ

Эрдоган назвал расширение связей Турции с ШОС и БРИКС естественным

Анкара продолжит расширять связи с ШОС и БРИКС, это является естественным процессом, она не испытывает необходимости делать выбор между Западом и Востоком. Об... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T16:29+0300

2024-09-18T16:29+0300

2024-09-18T16:29+0300

экономика

турция

реджеп тайип эрдоган

шос

брикс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849699258_0:148:3116:1901_1920x0_80_0_0_f350772fbd455c7d3f8381215e7ebf0a.jpg

АНКАРА, 18 сен – ПРАЙМ. Анкара продолжит расширять связи с ШОС и БРИКС, это является естественным процессом, она не испытывает необходимости делать выбор между Западом и Востоком. Об этом заявил, выступая в среду на церемонии вручения наград за успешную работу зарубежных подрядных служб, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что Анкара подала заявку на полноформатное членство в БРИКС и ее рассмотрят. Он также рассказал, что Эрдоган принял приглашение к участию в саммите БРИКС. Турецкий лидер ранее заявлял, что членство в ШОС является одной из целей Анкары. По словам Эрдогана, Турция, конечно, обращена лицом на Запад, но это не означает, что "мы повернемся спиной к Востоку и не будем развивать наши отношения". "Мы больше не живем в черно-белом мире, где предпочтение должно отдаваться одному из двух блоков. Мы хотим развивать наше сотрудничество со всеми сторонами на основе взвешенного понимания и взаимовыгодного сотрудничества", — сказал президент Турции. Он подчеркнул, что расширение связей Турции с ШОС и БРИКС является вполне естественным процессом и нет ничего более естественного, "чем укрепление нашего сотрудничества с самыми быстрорастущими экономиками мира в Азии, Тихоокеанском регионе и Индийской географии". БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран. 4 июля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об официальном присоединении Белоруссии к ШОС.

https://1prime.ru/20240918/torgovlya-851639041.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, реджеп тайип эрдоган, шос, брикс