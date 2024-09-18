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Эрдоган назвал расширение связей Турции с ШОС и БРИКС естественным
Эрдоган назвал расширение связей Турции с ШОС и БРИКС естественным - 18.09.2024, ПРАЙМ
Эрдоган назвал расширение связей Турции с ШОС и БРИКС естественным
Анкара продолжит расширять связи с ШОС и БРИКС, это является естественным процессом, она не испытывает необходимости делать выбор между Западом и Востоком. Об... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T16:29+0300
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АНКАРА, 18 сен – ПРАЙМ. Анкара продолжит расширять связи с ШОС и БРИКС, это является естественным процессом, она не испытывает необходимости делать выбор между Западом и Востоком. Об этом заявил, выступая в среду на церемонии вручения наград за успешную работу зарубежных подрядных служб, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что Анкара подала заявку на полноформатное членство в БРИКС и ее рассмотрят. Он также рассказал, что Эрдоган принял приглашение к участию в саммите БРИКС. Турецкий лидер ранее заявлял, что членство в ШОС является одной из целей Анкары. По словам Эрдогана, Турция, конечно, обращена лицом на Запад, но это не означает, что "мы повернемся спиной к Востоку и не будем развивать наши отношения". "Мы больше не живем в черно-белом мире, где предпочтение должно отдаваться одному из двух блоков. Мы хотим развивать наше сотрудничество со всеми сторонами на основе взвешенного понимания и взаимовыгодного сотрудничества", — сказал президент Турции. Он подчеркнул, что расширение связей Турции с ШОС и БРИКС является вполне естественным процессом и нет ничего более естественного, "чем укрепление нашего сотрудничества с самыми быстрорастущими экономиками мира в Азии, Тихоокеанском регионе и Индийской географии". БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран. 4 июля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об официальном присоединении Белоруссии к ШОС.
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турция, реджеп тайип эрдоган, шос, брикс
Экономика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, ШОС, БРИКС
Эрдоган назвал расширение связей Турции с ШОС и БРИКС естественным
Эрдоган: расширение связей Турции с ШОС и БРИКС является естественным процессом
АНКАРА, 18 сен – ПРАЙМ. Анкара продолжит расширять связи с ШОС и БРИКС, это является естественным процессом, она не испытывает необходимости делать выбор между Западом и Востоком. Об этом заявил, выступая в среду на церемонии вручения наград за успешную работу зарубежных подрядных служб, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что Анкара подала заявку на полноформатное членство в БРИКС и ее рассмотрят. Он также рассказал, что Эрдоган принял приглашение к участию в саммите БРИКС. Турецкий лидер ранее заявлял, что членство в ШОС является одной из целей Анкары.
По словам Эрдогана, Турция, конечно, обращена лицом на Запад, но это не означает, что "мы повернемся спиной к Востоку и не будем развивать наши отношения".
"Мы больше не живем в черно-белом мире, где предпочтение должно отдаваться одному из двух блоков. Мы хотим развивать наше сотрудничество со всеми сторонами на основе взвешенного понимания и взаимовыгодного сотрудничества", — сказал президент Турции.
Он подчеркнул, что расширение связей Турции с ШОС и БРИКС является вполне естественным процессом и нет ничего более естественного, "чем укрепление нашего сотрудничества с самыми быстрорастущими экономиками мира в Азии, Тихоокеанском регионе и Индийской географии".
БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран. 4 июля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об официальном присоединении Белоруссии к ШОС.
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