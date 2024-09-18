https://1prime.ru/20240918/estoniya-851643152.html
Эстония открыла новую военную базу у границы с Россией
Эстония открыла новую военную базу у границы с Россией - 18.09.2024, ПРАЙМ
Эстония открыла новую военную базу у границы с Россией
На юге Эстонии у границы с Россией открылась новая военная, которая будет использоваться как пункт сбора для подготовки в соответствии с оборонными планами... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T11:59+0300
2024-09-18T11:59+0300
2024-09-18T11:59+0300
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военная база
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. На юге Эстонии у границы с Россией открылась новая военная, которая будет использоваться как пункт сбора для подготовки в соответствии с оборонными планами НАТО, сообщает ERR."Новая военная база из 14 строений, получившая название Reedo, теперь открылась в селе Йуба, неподалеку от (города) Выру", - сказано в материале.Отмечается, что база сможет вместить до тысячи человек. Предназначается она преимущественно для второй эстонской бригады и войск из других стран НАТО.В Москве выразили обеспокоенность наращиванием сил альянса у своих границ, в то время как НАТО продолжает расширяться и называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия отмечает, что не представляет угрозы для кого-либо, но будет реагировать на действия, которые потенциально опасны для ее интересов.
https://1prime.ru/20240917/estoniya-851625509.html
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россия, эстония, военная база
РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, военная база
Эстония открыла новую военную базу у границы с Россией
ERR: Эстония открыла новую военную базу у границы с Россией
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. На юге Эстонии у границы с Россией открылась новая военная, которая будет использоваться как пункт сбора для подготовки в соответствии с оборонными планами НАТО, сообщает ERR.
"Новая военная база из 14 строений, получившая название Reedo, теперь открылась в селе Йуба, неподалеку от (города) Выру", - сказано в материале.
Отмечается, что база сможет вместить до тысячи человек. Предназначается она преимущественно для второй эстонской бригады и войск из других стран НАТО.
В Москве выразили обеспокоенность наращиванием сил альянса у своих границ, в то время как НАТО продолжает расширяться и называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия отмечает, что не представляет угрозы для кого-либо, но будет реагировать на действия, которые потенциально опасны для ее интересов.
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