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ФРС США впервые с 2020 года понизила базовую ставку

ФРС США впервые с 2020 года понизила базовую ставку - 18.09.2024, ПРАЙМ

ФРС США впервые с 2020 года понизила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые с 2020 года понизила базовую процентную ставку - на 50 базисных пунктов, до... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T21:42+0300

2024-09-18T21:42+0300

2024-09-18T21:42+0300

экономика

сша

фрс

базовая ставка

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые с 2020 года понизила базовую процентную ставку - на 50 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали понижения до 5-5,25% годовых. В последний раз ФРС понижала учетную ставку в марте 2020 года. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В свете прогресса в отношении инфляции и с учетом соотношения рисков, комитет по открытым рынкам ФРС принял решение снизить ставку. "Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами. Рост числа рабочих мест замедлился, а уровень безработицы вырос, но остается низким. Инфляция продвинулась к достижению цели Комитета в 2%, но остается несколько повышенной", - сообщается в документе. Комитет стремится к достижению максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Что касается корректировок целевого диапазона учетной ставки, регулятор будет оценивать поступающие данные и риски. Регулятор продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, долговых обязательств государственных организаций и государственных ценных бумаг с ипотечным покрытием.

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сша, фрс, базовая ставка