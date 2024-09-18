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ФСБ пресекла деятельность женской исламистской ячейки

ФСБ пресекла деятельность женской исламистской ячейки - 18.09.2024, ПРАЙМ

ФСБ пресекла деятельность женской исламистской ячейки

В Татарстане была пресечена деятельность женской исламистской ячейки, распространявшей террористическую идеологию и вербовавшей жителей России. Об этом сообщил... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T10:00+0300

2024-09-18T10:00+0300

2024-09-18T10:00+0300

происшествия

россия

татарстан

фсб

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В Татарстане была пресечена деятельность женской исламистской ячейки, распространявшей террористическую идеологию и вербовавшей жителей России. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ РФ."ФСБ России в Республике Татарстан пресечена деятельность законспирированной женской ячейки запрещенной в России международной террористической организации", - сказано в сообщении ведомства.Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что члены организации работали над распространением идеологии создания всемирного халифата в России. В ходе обысков было изъято значительное количество запрещенной экстремистской литературы, средств связи и электронных носителей информации, используемых для террористической деятельности.В настоящее время следственное подразделение УФСБ России по Республике Татарстан проводит оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела.

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россия, татарстан, фсб