https://1prime.ru/20240918/gaz-851636403.html
Объем закупок ЕС трубопроводного газа из РФ достиг максимума с 2023 года
Объем закупок ЕС трубопроводного газа из РФ достиг максимума с 2023 года - 18.09.2024, ПРАЙМ
Объем закупок ЕС трубопроводного газа из РФ достиг максимума с 2023 года
Евросоюз во втором месяце лета импортировал трубопроводный газ из РФ на сумму 665,4 миллиона евро - максимум с февраля 2023 года, следует данных Евростата. | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T06:34+0300
2024-09-18T06:34+0300
2024-09-18T06:34+0300
энергетика
ес
газ
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83403/63/834036358_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_a2f8f8d4919d8c04f6abfbb94b0bc8ae.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Евросоюз во втором месяце лета импортировал трубопроводный газ из РФ на сумму 665,4 миллиона евро - максимум с февраля 2023 года, следует данных Евростата.Показатель июля в 1,5 раза превысил объемы закупок прошлого года.Главным покупателем среди европейских стран стала Италия, чьи закупки достигли наибольшего значения с марта этого года в 214 миллионов евро. Венгрия и Словакия за год нарастили импорт магистрального газа из России на 21% - до 164,2 миллиона и 115,8 миллиона евро соответственно. Сообщается, что Греция, Болгария и Чехия напротив уменьшили импорт ресурса, Австрия данные о закупках не раскрывает.Всего с января по июль ЕС закупил у России трубопроводного газа на 3,95 миллиарда евро, что меньше показателя за такой же период 2023 года на 24%. Страны объединения также на 45% сократили закупки и у других поставщиков. В результате доля России в европейском импорте ресурса возросла почти до 19%.
https://1prime.ru/20240912/toplivo-851521567.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83403/63/834036358_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_eb23d477eb5c6bcacff53a2f060eb26b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, газ, россия
Энергетика, ЕС, Газ, РОССИЯ
Объем закупок ЕС трубопроводного газа из РФ достиг максимума с 2023 года
ЕС в июле купил трубопроводный газ из РФ на максимальную за полтора года сумму
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Евросоюз во втором месяце лета импортировал трубопроводный газ из РФ на сумму 665,4 миллиона евро - максимум с февраля 2023 года, следует данных Евростата.
Показатель июля в 1,5 раза превысил объемы закупок прошлого года.
Главным покупателем среди европейских стран стала Италия, чьи закупки достигли наибольшего значения с марта этого года в 214 миллионов евро. Венгрия и Словакия за год нарастили импорт магистрального газа из России на 21% - до 164,2 миллиона и 115,8 миллиона евро соответственно.
Сообщается, что Греция, Болгария и Чехия напротив уменьшили импорт ресурса, Австрия данные о закупках не раскрывает.
В ЕС подсчитали расходы на закупки российского ископаемого топлива
Всего с января по июль ЕС закупил у России трубопроводного газа на 3,95 миллиарда евро, что меньше показателя за такой же период 2023 года на 24%. Страны объединения также на 45% сократили закупки и у других поставщиков. В результате доля России в европейском импорте ресурса возросла почти до 19%.