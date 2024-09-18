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Объем закупок ЕС трубопроводного газа из РФ достиг максимума с 2023 года

Объем закупок ЕС трубопроводного газа из РФ достиг максимума с 2023 года - 18.09.2024, ПРАЙМ

Объем закупок ЕС трубопроводного газа из РФ достиг максимума с 2023 года

Евросоюз во втором месяце лета импортировал трубопроводный газ из РФ на сумму 665,4 миллиона евро - максимум с февраля 2023 года, следует данных Евростата. | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T06:34+0300

2024-09-18T06:34+0300

2024-09-18T06:34+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Евросоюз во втором месяце лета импортировал трубопроводный газ из РФ на сумму 665,4 миллиона евро - максимум с февраля 2023 года, следует данных Евростата.Показатель июля в 1,5 раза превысил объемы закупок прошлого года.Главным покупателем среди европейских стран стала Италия, чьи закупки достигли наибольшего значения с марта этого года в 214 миллионов евро. Венгрия и Словакия за год нарастили импорт магистрального газа из России на 21% - до 164,2 миллиона и 115,8 миллиона евро соответственно. Сообщается, что Греция, Болгария и Чехия напротив уменьшили импорт ресурса, Австрия данные о закупках не раскрывает.Всего с января по июль ЕС закупил у России трубопроводного газа на 3,95 миллиарда евро, что меньше показателя за такой же период 2023 года на 24%. Страны объединения также на 45% сократили закупки и у других поставщиков. В результате доля России в европейском импорте ресурса возросла почти до 19%.

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