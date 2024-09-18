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Объем закупок ЕС трубопроводного газа из РФ достиг максимума с 2023 года - 18.09.2024, ПРАЙМ
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Объем закупок ЕС трубопроводного газа из РФ достиг максимума с 2023 года
Объем закупок ЕС трубопроводного газа из РФ достиг максимума с 2023 года - 18.09.2024, ПРАЙМ
Объем закупок ЕС трубопроводного газа из РФ достиг максимума с 2023 года
Евросоюз во втором месяце лета импортировал трубопроводный газ из РФ на сумму 665,4 миллиона евро - максимум с февраля 2023 года, следует данных Евростата. | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T06:34+0300
2024-09-18T06:34+0300
энергетика
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Евросоюз во втором месяце лета импортировал трубопроводный газ из РФ на сумму 665,4 миллиона евро - максимум с февраля 2023 года, следует данных Евростата.Показатель июля в 1,5 раза превысил объемы закупок прошлого года.Главным покупателем среди европейских стран стала Италия, чьи закупки достигли наибольшего значения с марта этого года в 214 миллионов евро. Венгрия и Словакия за год нарастили импорт магистрального газа из России на 21% - до 164,2 миллиона и 115,8 миллиона евро соответственно. Сообщается, что Греция, Болгария и Чехия напротив уменьшили импорт ресурса, Австрия данные о закупках не раскрывает.Всего с января по июль ЕС закупил у России трубопроводного газа на 3,95 миллиарда евро, что меньше показателя за такой же период 2023 года на 24%. Страны объединения также на 45% сократили закупки и у других поставщиков. В результате доля России в европейском импорте ресурса возросла почти до 19%.
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ес, газ, россия
Энергетика, ЕС, Газ, РОССИЯ
06:34 18.09.2024
 
Объем закупок ЕС трубопроводного газа из РФ достиг максимума с 2023 года

ЕС в июле купил трубопроводный газ из РФ на максимальную за полтора года сумму

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС на набережной Ниццы
Флаги России и ЕС на набережной Ниццы - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Евросоюз во втором месяце лета импортировал трубопроводный газ из РФ на сумму 665,4 миллиона евро - максимум с февраля 2023 года, следует данных Евростата.
Показатель июля в 1,5 раза превысил объемы закупок прошлого года.
Главным покупателем среди европейских стран стала Италия, чьи закупки достигли наибольшего значения с марта этого года в 214 миллионов евро. Венгрия и Словакия за год нарастили импорт магистрального газа из России на 21% - до 164,2 миллиона и 115,8 миллиона евро соответственно.
Сообщается, что Греция, Болгария и Чехия напротив уменьшили импорт ресурса, Австрия данные о закупках не раскрывает.
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
В ЕС подсчитали расходы на закупки российского ископаемого топлива
12 сентября, 12:50
Всего с января по июль ЕС закупил у России трубопроводного газа на 3,95 миллиарда евро, что меньше показателя за такой же период 2023 года на 24%. Страны объединения также на 45% сократили закупки и у других поставщиков. В результате доля России в европейском импорте ресурса возросла почти до 19%.
 
ЭнергетикаЕСГазРОССИЯ
 
 
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