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ЕС сократил объем импорта трубопроводного газа
ЕС сократил объем импорта трубопроводного газа - 18.09.2024, ПРАЙМ
ЕС сократил объем импорта трубопроводного газа
ЕС в августе импортировал 13 миллиардов кубометров трубопроводного газа, что на 2% ниже по сравнению и августом 2023 года и с июлем нынешнего, говорится в... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T12:27+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. ЕС в августе импортировал 13 миллиардов кубометров трубопроводного газа, что на 2% ниже по сравнению и августом 2023 года и с июлем нынешнего, говорится в сентябрьском докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В августе 2024 года страны ЕС импортировали 13 миллиардов кубометров трубопроводного газа, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 2% меньше по сравнению с предыдущим месяцем", - отмечается в докладе. В августе поставки из Ливии увеличились на 18%. Германия в августе импортировала на 3% больше трубопроводного газа из Норвегии по сравнению с июлем. Поставки же газа из Великобритании в ЕС увеличились на 14% в месячном выражении, до 1,7 миллиарда кубометров. При этом с начала года общий объем импорта газа по трубе в ЕС составил 106 миллиардов кубометров, что на 4% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Рост обеспечили поставки из России и Норвегии, которые были на 3 и 1,7 миллиарда кубометров больше, чем годом ранее.
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ес, газ
ЕС сократил объем импорта трубопроводного газа
ФСЭГ: ЕС снизил импорт трубопроводного газа в августе до 13 млрд кубометров
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. ЕС в августе импортировал 13 миллиардов кубометров трубопроводного газа, что на 2% ниже по сравнению и августом 2023 года и с июлем нынешнего, говорится в сентябрьском докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В августе 2024 года страны ЕС импортировали 13 миллиардов кубометров трубопроводного газа, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 2% меньше по сравнению с предыдущим месяцем", - отмечается в докладе.
В августе поставки из Ливии увеличились на 18%. Германия в августе импортировала на 3% больше трубопроводного газа из Норвегии по сравнению с июлем. Поставки же газа из Великобритании в ЕС увеличились на 14% в месячном выражении, до 1,7 миллиарда кубометров.
При этом с начала года общий объем импорта газа по трубе в ЕС составил 106 миллиардов кубометров, что на 4% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Рост обеспечили поставки из России и Норвегии, которые были на 3 и 1,7 миллиарда кубометров больше, чем годом ранее.