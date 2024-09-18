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Бизнес инвестирует более десяти миллиардов рублей в геологоразведку меди
Бизнес инвестирует более десяти миллиардов рублей в геологоразведку меди - 18.09.2024, ПРАЙМ
Бизнес инвестирует более десяти миллиардов рублей в геологоразведку меди
Бизнес РФ финансирует в геологоразведку меди порядка 10,1 миллиарда рублей в текущем году, при этом федеральное финансирование за 2022-2024 годы составило 2,2... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T12:55+0300
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экономика
россия
медь
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Бизнес РФ финансирует в геологоразведку меди порядка 10,1 миллиарда рублей в текущем году, при этом федеральное финансирование за 2022-2024 годы составило 2,2 миллиарда, сообщает пресс-служба Минприроды. "В геологоразведку (меди - ред.) вкладывается как бизнес, так государство. В 2022-2023 годах компании инвестировали в эти работы 17,2 миллиарда рублей, в планах на 2024 год – ещё порядка 10,1 миллиардов. Федеральное финансирование за 2022-2024 годы составило 2,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Также, по данным Минприроды, на данный момент 358 из 486 действующих лицензий на медь выданы на геологическое изучение, а 95% из этого объёма получены по "заявительному" принципу - упрощенному порядку получения права пользования недрами для целей геологического изучения. "Благодаря "заявительному" принципу, например, на государственный баланс поставлены почти 5 тысяч тонн меди месторождения Куолисма в Карелии, 603,7 тысячи тонн этого металла месторождения Лугокан в Забайкалье. А на Светлинском медноколчеданном месторождении в Оренбургской области выявлены запасы в 121,46 тысячи тонн", - передает пресс-служба слова главы Минприроды РФ Александра Козлова. В России медь входит в список стратегических видов минерального сырья, следует из сообщения Минприроды. При этом востребованность этого металла в экономике только растёт - так, по прогнозам International Copper Study Group, спрос на медь в мире к 2040 году вырастет почти в два раза.
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россия, медь
Бизнес инвестирует более десяти миллиардов рублей в геологоразведку меди
Минприроды: бизнес вложит в геологоразведку меди в 2024 году более 10 млрд руб
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Бизнес РФ финансирует в геологоразведку меди порядка 10,1 миллиарда рублей в текущем году, при этом федеральное финансирование за 2022-2024 годы составило 2,2 миллиарда, сообщает пресс-служба Минприроды.
"В геологоразведку (меди - ред.) вкладывается как бизнес, так государство. В 2022-2023 годах компании инвестировали в эти работы 17,2 миллиарда рублей, в планах на 2024 год – ещё порядка 10,1 миллиардов. Федеральное финансирование за 2022-2024 годы составило 2,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Также, по данным Минприроды, на данный момент 358 из 486 действующих лицензий на медь выданы на геологическое изучение, а 95% из этого объёма получены по "заявительному" принципу - упрощенному порядку получения права пользования недрами для целей геологического изучения.
"Благодаря "заявительному" принципу, например, на государственный баланс поставлены почти 5 тысяч тонн меди месторождения Куолисма в Карелии, 603,7 тысячи тонн этого металла месторождения Лугокан в Забайкалье. А на Светлинском медноколчеданном месторождении в Оренбургской области выявлены запасы в 121,46 тысячи тонн", - передает пресс-служба слова главы Минприроды РФ Александра Козлова.
В России медь входит в список стратегических видов минерального сырья, следует из сообщения Минприроды.
При этом востребованность этого металла в экономике только растёт - так, по прогнозам International Copper Study Group, спрос на медь в мире к 2040 году вырастет почти в два раза.