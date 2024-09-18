https://1prime.ru/20240918/gosduma-851641892.html

В ГД приняли меры для сокращения нелегального оборота драгметаллов и камней

В ГД приняли меры для сокращения нелегального оборота драгметаллов и камней - 18.09.2024, ПРАЙМ

В ГД приняли меры для сокращения нелегального оборота драгметаллов и камней

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, направленный на сокращение нелегального оборота... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T11:08+0300

2024-09-18T11:08+0300

2024-09-18T11:08+0300

госдума

драгоценные металлы

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, направленный на сокращение нелегального оборота драгоценных металлов и камней. На рассмотрение Думы его планируется вынести 24 сентября. Документ, в частности, расширяет перечень операций на сумму свыше 1 миллиона рублей, подлежащих обязательному контролю. Сведения о таких операциях кредитные организации обязаны направлять в Росфинмониторинг. В этот перечень предлагается внести операции зачисления/списания средств по счетам юрлиц или ИП, занимающихся куплей-продажей драгметаллов и драгкамней, содержащих их ювелирных и других изделий, лома таких изделий. В перечень предлагается внести и операции между банками и физлицами по покупке и продаже инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов; а также операции между банками и юрлицами или ИП по купле-продаже монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов. При этом банкам запрещается исполнять поручения юрлиц или ИП о списании средств с их счетов, если эти лица включены в перечень нарушителей законодательства в сфере оборота драгметаллов и драгкамней, не встав на спецучет в соответствующей государственной информсистеме. Порядок формирования и доведения этого перечня до сведения банков, критерии и порядок включения и исключения из него будет устанавливать Минфин по согласованию с ЦБ РФ. Одновременно некоторые операции физлиц выводятся из-под обязательного контроля: получение денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом; внесение в уставный (складочный) капитал организации наличных денежных средств. Однако это не отменяет необходимости анализа таких операций на предмет наличия рисков отмывания преступных доходов или финансирования терроризма, отмечается в пояснительной записке. Кроме того, кредитные организации обязаны предоставлять информацию об операциях по запросу Росфинмониторинга. В записке указано со ссылкой на данные правоохранительных органов, что объем нелегального ввоза в Россию драгоценных камней в 82 раза превышает объем их правомерного использования в ювелирных изделиях. А объем нелегального оборота ювелирных изделий и драгоценных металлов составляет около 50% и 20% соответственно.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, драгоценные металлы