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В ГД приняли меры для сокращения нелегального оборота драгметаллов и камней - 18.09.2024, ПРАЙМ
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В ГД приняли меры для сокращения нелегального оборота драгметаллов и камней
В ГД приняли меры для сокращения нелегального оборота драгметаллов и камней - 18.09.2024, ПРАЙМ
В ГД приняли меры для сокращения нелегального оборота драгметаллов и камней
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, направленный на сокращение нелегального оборота... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T11:08+0300
2024-09-18T11:08+0300
госдума
драгоценные металлы
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, направленный на сокращение нелегального оборота драгоценных металлов и камней. На рассмотрение Думы его планируется вынести 24 сентября. Документ, в частности, расширяет перечень операций на сумму свыше 1 миллиона рублей, подлежащих обязательному контролю. Сведения о таких операциях кредитные организации обязаны направлять в Росфинмониторинг. В этот перечень предлагается внести операции зачисления/списания средств по счетам юрлиц или ИП, занимающихся куплей-продажей драгметаллов и драгкамней, содержащих их ювелирных и других изделий, лома таких изделий. В перечень предлагается внести и операции между банками и физлицами по покупке и продаже инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов; а также операции между банками и юрлицами или ИП по купле-продаже монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов. При этом банкам запрещается исполнять поручения юрлиц или ИП о списании средств с их счетов, если эти лица включены в перечень нарушителей законодательства в сфере оборота драгметаллов и драгкамней, не встав на спецучет в соответствующей государственной информсистеме. Порядок формирования и доведения этого перечня до сведения банков, критерии и порядок включения и исключения из него будет устанавливать Минфин по согласованию с ЦБ РФ. Одновременно некоторые операции физлиц выводятся из-под обязательного контроля: получение денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом; внесение в уставный (складочный) капитал организации наличных денежных средств. Однако это не отменяет необходимости анализа таких операций на предмет наличия рисков отмывания преступных доходов или финансирования терроризма, отмечается в пояснительной записке. Кроме того, кредитные организации обязаны предоставлять информацию об операциях по запросу Росфинмониторинга. В записке указано со ссылкой на данные правоохранительных органов, что объем нелегального ввоза в Россию драгоценных камней в 82 раза превышает объем их правомерного использования в ювелирных изделиях. А объем нелегального оборота ювелирных изделий и драгоценных металлов составляет около 50% и 20% соответственно.
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госдума, драгоценные металлы
Госдума, драгоценные металлы
11:08 18.09.2024
 
В ГД приняли меры для сокращения нелегального оборота драгметаллов и камней

В ГД одобрили меры для сокращения нелегального оборота драгметаллов и камней

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, направленный на сокращение нелегального оборота драгоценных металлов и камней. На рассмотрение Думы его планируется вынести 24 сентября.
Документ, в частности, расширяет перечень операций на сумму свыше 1 миллиона рублей, подлежащих обязательному контролю. Сведения о таких операциях кредитные организации обязаны направлять в Росфинмониторинг.
В этот перечень предлагается внести операции зачисления/списания средств по счетам юрлиц или ИП, занимающихся куплей-продажей драгметаллов и драгкамней, содержащих их ювелирных и других изделий, лома таких изделий. В перечень предлагается внести и операции между банками и физлицами по покупке и продаже инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов; а также операции между банками и юрлицами или ИП по купле-продаже монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов.
При этом банкам запрещается исполнять поручения юрлиц или ИП о списании средств с их счетов, если эти лица включены в перечень нарушителей законодательства в сфере оборота драгметаллов и драгкамней, не встав на спецучет в соответствующей государственной информсистеме. Порядок формирования и доведения этого перечня до сведения банков, критерии и порядок включения и исключения из него будет устанавливать Минфин по согласованию с ЦБ РФ.
Одновременно некоторые операции физлиц выводятся из-под обязательного контроля: получение денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом; внесение в уставный (складочный) капитал организации наличных денежных средств.
Однако это не отменяет необходимости анализа таких операций на предмет наличия рисков отмывания преступных доходов или финансирования терроризма, отмечается в пояснительной записке. Кроме того, кредитные организации обязаны предоставлять информацию об операциях по запросу Росфинмониторинга.
В записке указано со ссылкой на данные правоохранительных органов, что объем нелегального ввоза в Россию драгоценных камней в 82 раза превышает объем их правомерного использования в ювелирных изделиях. А объем нелегального оборота ювелирных изделий и драгоценных металлов составляет около 50% и 20% соответственно.
 
Госдумадрагоценные металлы
 
 
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