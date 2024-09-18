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Комитет ГД поддержал проекты о небанковских поставщиках платежных услуг

Комитет ГД поддержал проекты о небанковских поставщиках платежных услуг - 18.09.2024, ПРАЙМ

Комитет ГД поддержал проекты о небанковских поставщиках платежных услуг

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении в России института небанковских поставщиков платежных услуг. | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T11:31+0300

2024-09-18T11:31+0300

2024-09-18T11:31+0300

россия

госдума

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении в России института небанковских поставщиков платежных услуг. Документ внесен главой комитета Анатолием Аксаковым, его заместителем Аркадием Свистуновым и сенаторам Мухарбием Ульбашевым. Он вводит на платежном рынке в дополнение к банкам и небанковским кредитным организациям институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) и устанавливает основы регулирования их деятельности. Под НППУ понимается юрлицо, не являющееся кредитной организацией, которое имеет право только на оказание услуг по переводу денежных средств и (или) по инициированию таких переводов. Надзор и наблюдение за их деятельностью будет осуществлять Банк России. После внесения ЦБ сведений о НППУ в реестр они смогут оказывать услуги по инициированию и агрегированию переводов денежных средств, в том числе электронных. Для включения в реестр НППУ должны соответствовать требованиям к квалификации, деловой репутации, финансовому состоянию, а также требованиям антиотмывочного законодательства. При этом юрлицам, в том числе некредитным финансовым организациям, разрешается совмещать свою деятельность с деятельностью НППУ при соответствии данным требованиям. НППУ также должны будут соблюдать нормативные требования, направленные на поддержание финансовой устойчивости, обеспечение прав клиентов, минимизацию рисков. В платежной системе появятся специальные участники, инициирующие перевод денежных средств во взаимодействии с операционным центром, платежным клиринговым центром, участником платежной системы. Такими специальными участниками могут являться только операторы по переводу денежных средств и небанковские поставщики платежных услуг. Соответствующие изменения вносятся в закон "О национальной платежной системе". Принятие законопроекта, согласно пояснительной записке, будет способствовать качественному развитию безналичных платежей, усилению конкуренции на рынке платежных услуг, формированию среды для развития инновационных платежных сервисов, сглаживанию негативных экосистемных эффектов. Комитет по финрынку также поддержал принятие в первом чтении внесенного теми же авторами законопроекта, вносящего сопутствующие изменения в другие законы, в том числе о ЦБ, о банках и банковской деятельности, о противодействии легализации преступных доходов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума