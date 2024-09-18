Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комитет ГД поддержал проекты о небанковских поставщиках платежных услуг - 18.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240918/gosduma-851642502.html
Комитет ГД поддержал проекты о небанковских поставщиках платежных услуг
Комитет ГД поддержал проекты о небанковских поставщиках платежных услуг - 18.09.2024, ПРАЙМ
Комитет ГД поддержал проекты о небанковских поставщиках платежных услуг
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении в России института небанковских поставщиков платежных услуг. | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T11:31+0300
2024-09-18T11:31+0300
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_055b5e0a841217d97a4150099e5ffb38.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении в России института небанковских поставщиков платежных услуг. Документ внесен главой комитета Анатолием Аксаковым, его заместителем Аркадием Свистуновым и сенаторам Мухарбием Ульбашевым. Он вводит на платежном рынке в дополнение к банкам и небанковским кредитным организациям институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) и устанавливает основы регулирования их деятельности. Под НППУ понимается юрлицо, не являющееся кредитной организацией, которое имеет право только на оказание услуг по переводу денежных средств и (или) по инициированию таких переводов. Надзор и наблюдение за их деятельностью будет осуществлять Банк России. После внесения ЦБ сведений о НППУ в реестр они смогут оказывать услуги по инициированию и агрегированию переводов денежных средств, в том числе электронных. Для включения в реестр НППУ должны соответствовать требованиям к квалификации, деловой репутации, финансовому состоянию, а также требованиям антиотмывочного законодательства. При этом юрлицам, в том числе некредитным финансовым организациям, разрешается совмещать свою деятельность с деятельностью НППУ при соответствии данным требованиям. НППУ также должны будут соблюдать нормативные требования, направленные на поддержание финансовой устойчивости, обеспечение прав клиентов, минимизацию рисков. В платежной системе появятся специальные участники, инициирующие перевод денежных средств во взаимодействии с операционным центром, платежным клиринговым центром, участником платежной системы. Такими специальными участниками могут являться только операторы по переводу денежных средств и небанковские поставщики платежных услуг. Соответствующие изменения вносятся в закон "О национальной платежной системе". Принятие законопроекта, согласно пояснительной записке, будет способствовать качественному развитию безналичных платежей, усилению конкуренции на рынке платежных услуг, формированию среды для развития инновационных платежных сервисов, сглаживанию негативных экосистемных эффектов. Комитет по финрынку также поддержал принятие в первом чтении внесенного теми же авторами законопроекта, вносящего сопутствующие изменения в другие законы, в том числе о ЦБ, о банках и банковской деятельности, о противодействии легализации преступных доходов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_3424a224517d2e44ae4051ab6f1e629c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, госдума
РОССИЯ, Госдума
11:31 18.09.2024
 
Комитет ГД поддержал проекты о небанковских поставщиках платежных услуг

Комитет Госдумы поддержал проекты о небанковских поставщиках платежных услуг

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении в России института небанковских поставщиков платежных услуг.
Документ внесен главой комитета Анатолием Аксаковым, его заместителем Аркадием Свистуновым и сенаторам Мухарбием Ульбашевым. Он вводит на платежном рынке в дополнение к банкам и небанковским кредитным организациям институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) и устанавливает основы регулирования их деятельности. Под НППУ понимается юрлицо, не являющееся кредитной организацией, которое имеет право только на оказание услуг по переводу денежных средств и (или) по инициированию таких переводов.
Надзор и наблюдение за их деятельностью будет осуществлять Банк России. После внесения ЦБ сведений о НППУ в реестр они смогут оказывать услуги по инициированию и агрегированию переводов денежных средств, в том числе электронных. Для включения в реестр НППУ должны соответствовать требованиям к квалификации, деловой репутации, финансовому состоянию, а также требованиям антиотмывочного законодательства.
При этом юрлицам, в том числе некредитным финансовым организациям, разрешается совмещать свою деятельность с деятельностью НППУ при соответствии данным требованиям. НППУ также должны будут соблюдать нормативные требования, направленные на поддержание финансовой устойчивости, обеспечение прав клиентов, минимизацию рисков.
В платежной системе появятся специальные участники, инициирующие перевод денежных средств во взаимодействии с операционным центром, платежным клиринговым центром, участником платежной системы. Такими специальными участниками могут являться только операторы по переводу денежных средств и небанковские поставщики платежных услуг.
Соответствующие изменения вносятся в закон "О национальной платежной системе". Принятие законопроекта, согласно пояснительной записке, будет способствовать качественному развитию безналичных платежей, усилению конкуренции на рынке платежных услуг, формированию среды для развития инновационных платежных сервисов, сглаживанию негативных экосистемных эффектов.
Комитет по финрынку также поддержал принятие в первом чтении внесенного теми же авторами законопроекта, вносящего сопутствующие изменения в другие законы, в том числе о ЦБ, о банках и банковской деятельности, о противодействии легализации преступных доходов.
 
РОССИЯГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала