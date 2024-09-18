https://1prime.ru/20240918/gosduma-851649413.html
В ГД одобрили ужесточение контроля за спиртосодержащей непищевой продукцией
В ГД одобрили ужесточение контроля за спиртосодержащей непищевой продукцией - 18.09.2024, ПРАЙМ
В ГД одобрили ужесточение контроля за спиртосодержащей непищевой продукцией
Госдума приняла в первом чтении законопроект, внесенный группой депутатов и сенаторов и направленный на усиление государственного контроля за производством и... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T15:42+0300
2024-09-18T15:42+0300
2024-09-18T15:42+0300
экономика
россия
госдума
законопроект
спирт
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, внесенный группой депутатов и сенаторов и направленный на усиление государственного контроля за производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукции в России. Документ предусматривает обязательную маркировку спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 10% объема готовой продукции. Перечень такой продукции и порядок маркировки установит правительство РФ. Организации, занимающиеся производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукции, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие закупки и розничную продажу, будут обязаны представлять сведения об объемах ее производства и оборота в государственную информационную систему, согласно утвержденным кабмином правилам. Кроме того, запрещается закупка (за исключением импорта) и поставки (за исключением экспорта) спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции ниже цены, установленной регулирующим органом. Сейчас подобное ограничение действует при розничной продаже спиртосодержащей непищевой продукции. Законопроект также запрещает производить спиртосодержащую непищевую продукцию обособленным подразделениям организаций – производителей алкогольной продукции. Такие меры, согласно пояснительной записке, позволят исключить возможность злоупотреблений, связанных с производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукции. Причем это не скажется на розничных ценах спиртосодержащей непищевой продукции, используемой в косметических и хозяйственно-бытовых целях, отмечается там же. Как пояснял ранее один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин, недобросовестные производители часто пользуются "неподакцизным" статусом парфюмерно-косметической продукции с использованием спирта. Они закупают пищевой этиловый спирт в качестве сырья, не платят акцизы и фиктивно декларируют производство. После этого этиловый спирт выводится в нелегальный оборот. При этом продукция из такого сырья представляет угрозу для жизни и здоровья населения, подчеркивал депутат.
https://1prime.ru/20240918/energetiki-851648021.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_422:0:3151:2047_1920x0_80_0_0_bbbbf2d0c92b115e4d15083895e10134.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума, законопроект, спирт
Экономика, РОССИЯ, Госдума, законопроект, спирт
В ГД одобрили ужесточение контроля за спиртосодержащей непищевой продукцией
ГД в I чтении одобрила проект о контроле за спиртосодержащей непищевой продукцией
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, внесенный группой депутатов и сенаторов и направленный на усиление государственного контроля за производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукции в России.
Документ предусматривает обязательную маркировку спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 10% объема готовой продукции. Перечень такой продукции и порядок маркировки установит правительство РФ. Организации, занимающиеся производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукции, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие закупки и розничную продажу, будут обязаны представлять сведения об объемах ее производства и оборота в государственную информационную систему, согласно утвержденным кабмином правилам.
Кроме того, запрещается закупка (за исключением импорта) и поставки (за исключением экспорта) спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции ниже цены, установленной регулирующим органом. Сейчас подобное ограничение действует при розничной продаже спиртосодержащей непищевой продукции. Законопроект также запрещает производить спиртосодержащую непищевую продукцию обособленным подразделениям организаций – производителей алкогольной продукции.
Такие меры, согласно пояснительной записке, позволят исключить возможность злоупотреблений, связанных с производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукции. Причем это не скажется на розничных ценах спиртосодержащей непищевой продукции, используемой в косметических и хозяйственно-бытовых целях, отмечается там же.
Как пояснял ранее один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин, недобросовестные производители часто пользуются "неподакцизным" статусом парфюмерно-косметической продукции с использованием спирта. Они закупают пищевой этиловый спирт в качестве сырья, не платят акцизы и фиктивно декларируют производство. После этого этиловый спирт выводится в нелегальный оборот. При этом продукция из такого сырья представляет угрозу для жизни и здоровья населения, подчеркивал депутат.
Минцифры прорабатывает вопрос продажи энергетиков по биометрии