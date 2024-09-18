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В ГД одобрили ужесточение контроля за спиртосодержащей непищевой продукцией

В ГД одобрили ужесточение контроля за спиртосодержащей непищевой продукцией - 18.09.2024, ПРАЙМ

В ГД одобрили ужесточение контроля за спиртосодержащей непищевой продукцией

Госдума приняла в первом чтении законопроект, внесенный группой депутатов и сенаторов и направленный на усиление государственного контроля за производством и... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T15:42+0300

2024-09-18T15:42+0300

2024-09-18T15:42+0300

экономика

россия

госдума

законопроект

спирт

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, внесенный группой депутатов и сенаторов и направленный на усиление государственного контроля за производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукции в России. Документ предусматривает обязательную маркировку спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 10% объема готовой продукции. Перечень такой продукции и порядок маркировки установит правительство РФ. Организации, занимающиеся производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукции, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие закупки и розничную продажу, будут обязаны представлять сведения об объемах ее производства и оборота в государственную информационную систему, согласно утвержденным кабмином правилам. Кроме того, запрещается закупка (за исключением импорта) и поставки (за исключением экспорта) спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции ниже цены, установленной регулирующим органом. Сейчас подобное ограничение действует при розничной продаже спиртосодержащей непищевой продукции. Законопроект также запрещает производить спиртосодержащую непищевую продукцию обособленным подразделениям организаций – производителей алкогольной продукции. Такие меры, согласно пояснительной записке, позволят исключить возможность злоупотреблений, связанных с производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукции. Причем это не скажется на розничных ценах спиртосодержащей непищевой продукции, используемой в косметических и хозяйственно-бытовых целях, отмечается там же. Как пояснял ранее один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин, недобросовестные производители часто пользуются "неподакцизным" статусом парфюмерно-косметической продукции с использованием спирта. Они закупают пищевой этиловый спирт в качестве сырья, не платят акцизы и фиктивно декларируют производство. После этого этиловый спирт выводится в нелегальный оборот. При этом продукция из такого сырья представляет угрозу для жизни и здоровья населения, подчеркивал депутат.

https://1prime.ru/20240918/energetiki-851648021.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, законопроект, спирт