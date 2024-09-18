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На Украине сообщили о продаже бывшей гостиницы "Москва" в центре Киева

На Украине сообщили о продаже бывшей гостиницы "Москва" в центре Киева - 18.09.2024, ПРАЙМ

На Украине сообщили о продаже бывшей гостиницы "Москва" в центре Киева

Фонд госимущества Украины сообщил, что гостиница "Украина" в Киеве продана на аукционе за 2,5 миллиарда гривен (60,2 миллиона долларов). | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T13:53+0300

2024-09-18T13:53+0300

2024-09-18T13:53+0300

украина

гостиница

киев

аукцион

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Фонд госимущества Украины сообщил, что гостиница "Украина" в Киеве продана на аукционе за 2,5 миллиарда гривен (60,2 миллиона долларов). Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук 12 июля сообщил о планах украинских властей продать этот отель за 25,6 миллиона долларов. "Сегодня, 18 сентября, состоялся онлайн-аукцион по приватизации отеля "Украина" в центре столицы... За право собственности на актив соревновались три участника. Стоимость объекта приватизации выросла со стартовых 1, 047 миллиарда гривен (более 24 миллионов долларов – ред.) до финальных— 2,5 миллиарда гривен (60,2 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице фонда госимущества в соцсети Facebook*. В фонде отметили, что у покупателя есть 30 дней для оплаты предложенной стоимости лота. После он должен погасить все имеющиеся за объектом задолженности, сохранить основной вид деятельности предприятия. Отель был построен в 1961 году в рамках послевоенной реконструкции Киева и на тот момент назывался "Москва". В 2001 году его переименовали в "Украину" в честь 10-летия независимости страны. Гостиница находится в центре столицы Украины, рядом с площадью Независимости. Владимир Зеленский летом 2022 года подписал закон об ускорении приватизации госсобственности на Украине. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце июля 2023 года поставил перед Фондом госимущества задачу продолжить малую и начать большую приватизацию. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отмечал, что принятый закон о приватизации фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий и "на фоне падения валютного курса — это фактически распродажа страны".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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украина, гостиница, киев, аукцион