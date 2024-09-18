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В Минфине рассказали о значительном росте импорта Японии из РФ в августе
В Минфине рассказали о значительном росте импорта Японии из РФ в августе - 18.09.2024, ПРАЙМ
В Минфине рассказали о значительном росте импорта Японии из РФ в августе
Общий объем импорта Японии из РФ в августе 2024 года вырос на 26% по сравнению с августом 2023 года, а экспорта в РФ - на 17,9%, свидетельствуют статистические... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T05:14+0300
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ТОКИО, 18 сен – ПРАЙМ. Общий объем импорта Японии из РФ в августе 2024 года вырос на 26% по сравнению с августом 2023 года, а экспорта в РФ - на 17,9%, свидетельствуют статистические данные, обнародованные в среду министерством финансов страны. Так, импорт Японией из России составил в августе текущего года 78,1 миллиарда иен (550,6 миллиона долларов). Экспорт из Японии в Россию за отчетный период составил 27,4 миллиарда иен (193,17 миллиона долларов).
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россия, япония, импорт, минфин
Экономика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, импорт, Минфин
В Минфине рассказали о значительном росте импорта Японии из РФ в августе
Минфин: импорт Японии из РФ в августе вырос в годовом выражении на 26%
ТОКИО, 18 сен – ПРАЙМ. Общий объем импорта Японии из РФ в августе 2024 года вырос на 26% по сравнению с августом 2023 года, а экспорта в РФ - на 17,9%, свидетельствуют статистические данные, обнародованные в среду министерством финансов страны.
Так, импорт Японией из России составил в августе текущего года 78,1 миллиарда иен (550,6 миллиона долларов).
Экспорт из Японии в Россию за отчетный период составил 27,4 миллиарда иен (193,17 миллиона долларов).
Госдеп одобрил продажу Японии самолетов-заправщиков