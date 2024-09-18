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Импорт Японией зерновых из России в августе вырос в 145 раз

Импорт Японией зерновых из России в августе вырос в 145 раз - 18.09.2024, ПРАЙМ

Импорт Японией зерновых из России в августе вырос в 145 раз

Япония в августе 2024 года нарастила импорт зерновых из РФ в 145 раз по сравнению с августом 2023 года, свидетельствуют статистические данные, обнародованные в... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T05:17+0300

2024-09-18T05:17+0300

2024-09-18T05:18+0300

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ТОКИО, 18 сен – ПРАЙМ. Япония в августе 2024 года нарастила импорт зерновых из РФ в 145 раз по сравнению с августом 2023 года, свидетельствуют статистические данные, обнародованные в среду министерством финансов страны. За отчетный период также увеличился импорт рыбы и рыбной продукции из России – на 4,5% по сравнению с августом годом ранее. Мясо, овощи и фрукты в августе 2024 года Япония из России не импортировала.

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япония, россия, импорт, минфин