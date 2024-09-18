https://1prime.ru/20240918/import-851635439.html
Импорт Японией зерновых из России в августе вырос в 145 раз
Импорт Японией зерновых из России в августе вырос в 145 раз - 18.09.2024, ПРАЙМ
Импорт Японией зерновых из России в августе вырос в 145 раз
Япония в августе 2024 года нарастила импорт зерновых из РФ в 145 раз по сравнению с августом 2023 года, свидетельствуют статистические данные, обнародованные в... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T05:17+0300
2024-09-18T05:17+0300
2024-09-18T05:18+0300
экономика
япония
россия
импорт
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/29/841472925_0:5:2034:1149_1920x0_80_0_0_0e71f6b68c1f28a6f835f4adb8b31729.jpg
ТОКИО, 18 сен – ПРАЙМ. Япония в августе 2024 года нарастила импорт зерновых из РФ в 145 раз по сравнению с августом 2023 года, свидетельствуют статистические данные, обнародованные в среду министерством финансов страны. За отчетный период также увеличился импорт рыбы и рыбной продукции из России – на 4,5% по сравнению с августом годом ранее. Мясо, овощи и фрукты в августе 2024 года Япония из России не импортировала.
https://1prime.ru/20240918/import-851635325.html
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/29/841472925_315:0:2034:1289_1920x0_80_0_0_1feeeda323e622d22d3d749dd6022e69.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, россия, импорт, минфин
Экономика, ЯПОНИЯ, РОССИЯ, импорт, Минфин
Импорт Японией зерновых из России в августе вырос в 145 раз
Минфин: импорт Японией зерновых из РФ в августе вырос в 145 раз в годовом выражении
ТОКИО, 18 сен – ПРАЙМ. Япония в августе 2024 года нарастила импорт зерновых из РФ в 145 раз по сравнению с августом 2023 года, свидетельствуют статистические данные, обнародованные в среду министерством финансов страны.
За отчетный период также увеличился импорт рыбы и рыбной продукции из России – на 4,5% по сравнению с августом годом ранее.
Мясо, овощи и фрукты в августе 2024 года Япония из России не импортировала.
В Минфине рассказали о значительном росте импорта Японии из РФ в августе