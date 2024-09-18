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Импорт Японией зерновых из России в августе вырос в 145 раз - 18.09.2024, ПРАЙМ
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Импорт Японией зерновых из России в августе вырос в 145 раз
Импорт Японией зерновых из России в августе вырос в 145 раз - 18.09.2024, ПРАЙМ
Импорт Японией зерновых из России в августе вырос в 145 раз
Япония в августе 2024 года нарастила импорт зерновых из РФ в 145 раз по сравнению с августом 2023 года, свидетельствуют статистические данные, обнародованные в... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T05:17+0300
2024-09-18T05:18+0300
экономика
япония
россия
импорт
минфин
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ТОКИО, 18 сен – ПРАЙМ. Япония в августе 2024 года нарастила импорт зерновых из РФ в 145 раз по сравнению с августом 2023 года, свидетельствуют статистические данные, обнародованные в среду министерством финансов страны. За отчетный период также увеличился импорт рыбы и рыбной продукции из России – на 4,5% по сравнению с августом годом ранее. Мясо, овощи и фрукты в августе 2024 года Япония из России не импортировала.
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япония, россия, импорт, минфин
Экономика, ЯПОНИЯ, РОССИЯ, импорт, Минфин
05:17 18.09.2024 (обновлено: 05:18 18.09.2024)
 
Импорт Японией зерновых из России в августе вырос в 145 раз

Минфин: импорт Японией зерновых из РФ в августе вырос в 145 раз в годовом выражении

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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ТОКИО, 18 сен – ПРАЙМ. Япония в августе 2024 года нарастила импорт зерновых из РФ в 145 раз по сравнению с августом 2023 года, свидетельствуют статистические данные, обнародованные в среду министерством финансов страны.
За отчетный период также увеличился импорт рыбы и рыбной продукции из России – на 4,5% по сравнению с августом годом ранее.
Мясо, овощи и фрукты в августе 2024 года Япония из России не импортировала.
Государственные флаги России (справа) и Японии по случаю прибытия эсминца Хамагири Морских сил самообороны Японии во Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
В Минфине рассказали о значительном росте импорта Японии из РФ в августе
05:14
 
ЭкономикаЯПОНИЯРОССИЯимпортМинфин
 
 
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