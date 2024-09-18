https://1prime.ru/20240918/inflyatsiya-851657271.html

Инфляция в России на неделе с 10 по 16 сентября составила 0,1 процента

Инфляция в России на неделе с 10 по 16 сентября составила 0,1 процента - 18.09.2024, ПРАЙМ

Инфляция в России на неделе с 10 по 16 сентября составила 0,1 процента

Инфляция в РФ за период с 10 по 16 сентября составила 0,1%, с начала года цены выросли на 5,46%, следует из публикации Росстата. | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T19:18+0300

2024-09-18T19:18+0300

2024-09-18T19:19+0300

экономика

россия

росстат

инфляция в россии

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Инфляция в РФ за период с 10 по 16 сентября составила 0,1%, с начала года цены выросли на 5,46%, следует из публикации Росстата. "За период с 10 по 16 сентября 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,10%, с начала сентября – 100,18%, с начала года – 105,46%", - говорится в документе. Снижение цен на плодоовощную продукцию замедлилось и в среднем составило 1,5% после 1,7% на прошлой отчетной неделе. В частности, капуста подешевела на 6,8%, морковь - на 4,5%, картофель - на 4,3%, свекла - на 3,6%, лук - на 2,3%, и яблоки - на 2%. Выросли цены на огурцы - на 1,9%, бананы - на 1,6% и помидоры - на 0,9%. На неделе с 10 по 16 сентября подорожали: сливочное масло - на 1,1%, молоко (пастеризованное) и сметана - на 0,9%, творог - на 0,8%, молоко (стерилизованное) - на 0,7%, свинина - на 0,6%, мороженая рыба и пшеничный хлеб - на 0,4%; сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания, ржаной хлеб и пшено - на 0,3%; говядина, сосиски, сардельки, маргарин, овощные консервы для детского питания, печенье и рис - на 0,2%; баранина, полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные консервы для детского питания, подсолнечное масло, сыры, вермишель - на 0,1%. Подешевели сахар - на 1%, курятина - на 0,3% и яйца - на 0,2%. Цены на соль, чай, муку, макароны и гречку практически не изменились. Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на зубные пасты - на 0,8%, хозяйственное мыло - на 0,5%, зубные щетки - на 0,3%, туалетную бумагу и пеленки для новорожденных - на 0,2%, спички - на 0,1%. Снизились цены на сухие корма для домашних животных - на 0,2%, детские подгузники - на 0,15%, туалетное мыло и стиральные порошки - на 0,1%. Смартфоны на неделе с 10 по 16 сентября подорожали на 0,2%, электропылесосы - на 0,1%, а телевизоры подешевели – на 0,1%. Стоимость нового отечественного автомобиля не изменилась, иностранного - выросла на 0,04%. Цены на автомобильный бензин прибавили 0,2%, на дизельное топливо - 0,1%. Цена перелета в салоне экономического класса выросла на 2,2%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, препарат "Нимесулид" подорожал на 0,4%, анальгин и поливитамины - на 0,3%, комбинированные анальгетики, противовирусный "Эргоферон" и средство от кашля "Ренгалин" - на 0,2%. При этом мазь "Левомеколь" подешевела на 0,3%.

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