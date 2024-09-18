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Инфляция в России на 16 сентября составила 8,74 процента

Инфляция в России на 16 сентября составила 8,74 процента - 18.09.2024, ПРАЙМ

Инфляция в России на 16 сентября составила 8,74 процента

Инфляция в России на 16 сентября замедлилась до 8,74% в годовом выражении с 8,85% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T19:34+0300

2024-09-18T19:34+0300

2024-09-18T19:34+0300

экономика

россия

инфляция в россии

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 16 сентября замедлилась до 8,74% в годовом выражении с 8,85% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". По информации министерства, в сегменте продовольственных товаров рост цен на неделе с 10 по 16 сентября практически остался на уровне предыдущей недели - 0,06% против 0,05% (дефляция на плодоовощную продукцию составила 1,5%, на остальные продукты цены выросли на 0,18% против 0,19% неделей ранее). "Ускорилось снижение цен на мясо кур. На макаронные и крупяные изделия рост цен сохранился практически на уровне предыдущей недели. Снизились темпы роста цен на молочную продукцию. Увеличились темпы снижения цен на яйца и сахар", - говорится в обзоре. По оценке министерства, в сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен замедлились до 0,11% с 0,14% неделей ранее. "Замедлился рост цен на электро- и бытовые приборы (0,13%), медикаменты (0,11%) и бытовую химию, снизились цены на одежду. На легковые автомобили сохраняется околонулевой рост цен (0,03%)", - пишут они. Что касается регулируемых, туристических и бытовых услуг, рост цен составил 0,14% на фоне увеличения цен на авиабилеты на внутренние рейсы (на 2,2%), добавили в министерстве.

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