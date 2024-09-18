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Названа страна-лидер по инвестициям в США в 2023 году

Названа страна-лидер по инвестициям в США в 2023 году - 18.09.2024, ПРАЙМ

Названа страна-лидер по инвестициям в США в 2023 году

Южная Корея впервые за долгое время стала первой страной по объему инвестиций в Соединенные Штаты, сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на данные... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T08:14+0300

2024-09-18T08:14+0300

2024-09-18T08:23+0300

экономика

сша

инвестиции

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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Южная Корея впервые за долгое время стала первой страной по объему инвестиций в Соединенные Штаты, сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на данные ООН. "В прошлом году Южная Корея впервые за по меньшей мере десятилетие стала первой по проектным обязательствам в США", - пишет издание. По данным, которые приводит Financial Times, в прошлом году южнокорейские фирмы приступили к осуществлению 90 проектов в США, это число на 50% превышает показатели 2022 года и стало крупнейшим в истории инвестирования в Соединенные Штаты со стороны Сеула.

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сша, инвестиции