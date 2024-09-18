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ООН потребовала от Израиля покинуть территорию Палестины
ООН потребовала от Израиля покинуть территорию Палестины - 18.09.2024, ПРАЙМ
ООН потребовала от Израиля покинуть территорию Палестины
Генассамблея ООН приняла резолюцию, содержащую требование к Израилю исполнить положения заключения Международного суда ООН по оккупированным палестинским... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T19:07+0300
2024-09-18T19:07+0300
2024-09-18T19:08+0300
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ООН, 18 сен – ПРАЙМ. Генассамблея ООН приняла резолюцию, содержащую требование к Израилю исполнить положения заключения Международного суда ООН по оккупированным палестинским территориям и освободить их не позднее чем через год с даты одобрения документа. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Резолюцию приняли 124 голосами за, 14 стран проголосовали против, 43 воздержались. В отличие от резолюции Совбеза ООН, резолюции Генассамблеи не имеют юридически обязывающей силой. Принятый Генассамблеей ООН документ основан на вынесенном судом ООН консультативном заключении, согласно которому присутствие Израиля на оккупированной территории Палестины признано незаконным. В частности суд определил, что Израилю следует освободить эти территории, прекратить поселенческую деятельность и выплатить репарации за причиненный ущерб. Принятым документом Генассамблея ООН приветствовала соответствующее заключение суда и "требует, чтобы Израиль безотлагательно положил конец своему незаконному присутствию на оккупированной палестинской территории". Она также установила срок — "не позднее чем через 12 месяцев после принятия настоящей резолюции". Также в документе содержится требование к Израилю о безотлагательном выполнении всех его юридических обязательств по международному праву, в том числе предусмотренных Международным Судом", в числе которых — вывод всех войск с оккупированной палестинской территории (включая воздушное и морское пространство) и прекращение поселенческой деятельности. Кроме того, в документе есть требование к Израилю возместить ущерб, который он причинил в результате незаконной оккупации, вернуть изъятые земли, недвижимость и активы и позволить палестинцам, которые были перемещены в процессе оккупации, вернуться в их дома. Генассамблея также призвала "все государства" не помогать и не содействовать "в сохранении ситуации, сложившейся в результате незаконного присутствия Израиля", в том числе посредством принятия мер по прекращению ввоза любых товаров, произведенных в израильских поселениях, а также прекращению поставок или передачи вооружения и связанных с этим материальных средств, которые можно применить на оккупированной территории.
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Политика, ИЗРАИЛЬ, палестино-израильский конфликт, ПАЛЕСТИНА, Генассамблея ООН
ООН потребовала от Израиля покинуть территорию Палестины
Генеральная Ассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть территорию Палестины
ООН, 18 сен – ПРАЙМ. Генассамблея ООН приняла резолюцию, содержащую требование к Израилю исполнить положения заключения Международного суда ООН по оккупированным палестинским территориям и освободить их не позднее чем через год с даты одобрения документа. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Резолюцию приняли 124 голосами за, 14 стран проголосовали против, 43 воздержались. В отличие от резолюции Совбеза ООН, резолюции Генассамблеи не имеют юридически обязывающей силой.
Принятый Генассамблеей ООН документ основан на вынесенном судом ООН консультативном заключении, согласно которому присутствие Израиля на оккупированной территории Палестины признано незаконным. В частности суд определил, что Израилю следует освободить эти территории, прекратить поселенческую деятельность и выплатить репарации за причиненный ущерб.
Принятым документом Генассамблея ООН приветствовала соответствующее заключение суда и "требует, чтобы Израиль безотлагательно положил конец своему незаконному присутствию на оккупированной палестинской территории". Она также установила срок — "не позднее чем через 12 месяцев после принятия настоящей резолюции".
Также в документе содержится требование к Израилю о безотлагательном выполнении всех его юридических обязательств по международному праву, в том числе предусмотренных Международным Судом", в числе которых — вывод всех войск с оккупированной палестинской территории (включая воздушное и морское пространство) и прекращение поселенческой деятельности.
Кроме того, в документе есть требование к Израилю возместить ущерб, который он причинил в результате незаконной оккупации, вернуть изъятые земли, недвижимость и активы и позволить палестинцам, которые были перемещены в процессе оккупации, вернуться в их дома.
Генассамблея также призвала "все государства" не помогать и не содействовать "в сохранении ситуации, сложившейся в результате незаконного присутствия Израиля", в том числе посредством принятия мер по прекращению ввоза любых товаров, произведенных в израильских поселениях, а также прекращению поставок или передачи вооружения и связанных с этим материальных средств, которые можно применить на оккупированной территории.
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