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"Технологии ОФС" будет готовить кадры для нефтегазовой отрасли в Тюмени - 18.09.2024, ПРАЙМ
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"Технологии ОФС" будет готовить кадры для нефтегазовой отрасли в Тюмени
"Технологии ОФС" будет готовить кадры для нефтегазовой отрасли в Тюмени - 18.09.2024, ПРАЙМ
"Технологии ОФС" будет готовить кадры для нефтегазовой отрасли в Тюмени
Нефтесервисная "Технологии ОФС" (собственник бывших российских активов Baker Hughes) совместно с Тюменской областью займется подготовкой кадров в сфере... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T12:16+0300
2024-09-18T12:16+0300
россия
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ТЮМЕНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Нефтесервисная "Технологии ОФС" (собственник бывших российских активов Baker Hughes) совместно с Тюменской областью займется подготовкой кадров в сфере нефтегаза, запускает образовательный проект для специалистов по всей России, сказал РИА Новости президент компании Давид Гаджимирзаев. В среду на полях Промышленно-энергетического форума подписано соглашение между правительством Тюменской области и нефтесервисной компанией о развитии кадрового потенциала нефтегазовой отрасли. В рамках соглашения компания запускает проект "Школа ТОФС", который будет представлять собой образовательную систему на площадках "Технологии ОФС" и профильных образовательных заведений. "Мы хотим сделать Тюмень неким хабом знаний, где мы будем готовить специалистов для работы на всей территории России в нефтесервисе для всех операторов. И хотим сделать Тюмень центром притяжения нефтегазовой экспертизы", - сказал Гаджимирзаев. В настоящее время "Технологии ОФС" отмечает в индустрии дефицит кадров как с высшим, так и со средним образованием. Кроме того, по мнению собеседника агентства, в России необходимо ускорить подготовку высококвалифицированных кадров в сфере нефтегаза. "Поэтому совместно с Тюменской областью мы приняли решение создать образовательное учреждение. Необходимо готовить специалистов заранее, также важно повышать квалификацию уже опытных сотрудников", - заключил президент "Технологии ОФС". Штат сотрудников "Технологии ОФС" с 2022 года вырос на 25%, рассказывал Гаджимирзаев в интервью РИА Новости. Также за этот период 20% ушедших из компании сотрудников вернулось обратно.
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РОССИЯ
12:16 18.09.2024
 
"Технологии ОФС" будет готовить кадры для нефтегазовой отрасли в Тюмени

Компания "Технологии ОФС" будет готовить кадры для нефтегазовой отрасли в Тюмени

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкНефтепереработка
Нефтепереработка - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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ТЮМЕНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Нефтесервисная "Технологии ОФС" (собственник бывших российских активов Baker Hughes) совместно с Тюменской областью займется подготовкой кадров в сфере нефтегаза, запускает образовательный проект для специалистов по всей России, сказал РИА Новости президент компании Давид Гаджимирзаев.
В среду на полях Промышленно-энергетического форума подписано соглашение между правительством Тюменской области и нефтесервисной компанией о развитии кадрового потенциала нефтегазовой отрасли. В рамках соглашения компания запускает проект "Школа ТОФС", который будет представлять собой образовательную систему на площадках "Технологии ОФС" и профильных образовательных заведений.
"Мы хотим сделать Тюмень неким хабом знаний, где мы будем готовить специалистов для работы на всей территории России в нефтесервисе для всех операторов. И хотим сделать Тюмень центром притяжения нефтегазовой экспертизы", - сказал Гаджимирзаев.
В настоящее время "Технологии ОФС" отмечает в индустрии дефицит кадров как с высшим, так и со средним образованием. Кроме того, по мнению собеседника агентства, в России необходимо ускорить подготовку высококвалифицированных кадров в сфере нефтегаза.
"Поэтому совместно с Тюменской областью мы приняли решение создать образовательное учреждение. Необходимо готовить специалистов заранее, также важно повышать квалификацию уже опытных сотрудников", - заключил президент "Технологии ОФС".
Штат сотрудников "Технологии ОФС" с 2022 года вырос на 25%, рассказывал Гаджимирзаев в интервью РИА Новости. Также за этот период 20% ушедших из компании сотрудников вернулось обратно.
 
РОССИЯ
 
 
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