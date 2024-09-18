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"Последняя битва": в США раскрыли цель киевского режима на Украине
"Последняя битва": в США раскрыли цель киевского режима на Украине - 18.09.2024, ПРАЙМ
"Последняя битва": в США раскрыли цель киевского режима на Украине
Киеву не нужна победа в конфликте, потому что это невыгодно украинским элитам, считает обозреватель Джозеф Кульве. Об этом он рассказал изданию The American... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T14:36+0300
2024-09-18T14:36+0300
2024-09-18T14:36+0300
политика
украина
восстановление
элиты
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Киеву не нужна победа в конфликте, потому что это невыгодно украинским элитам, считает обозреватель Джозеф Кульве. Об этом он рассказал изданию The American Thinker."Украина даже не хочет побеждать в своей последней битве с Россией (конфликт как таковой начался еще в 2014 году), потому что эта битва слишком выгодна украинской элите", — подчеркнул Кульве.Автор также указал на то, что военные действия помогают украинским элитам беспрепятственно обогащаться под прикрытием постоянной помощи Запада. Так, например, Зеленский подписал соглашение о сотрудничестве с компанией BlackRock, которая позже займется восстановлением Украины."Когда битва с Россией будет проиграна и приток "халявы" с Запада иссякнет, украинские клептократы вполне могут снова обратиться к Москве", — заключил эксперт.
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украина, восстановление, элиты, воровство
Политика, УКРАИНА, восстановление, Элиты, воровство
"Последняя битва": в США раскрыли цель киевского режима на Украине
AT: Украина не хочет победы в конфликте, поскольку ее элите он выгоден
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ.
Киеву не нужна победа в конфликте, потому что это невыгодно украинским элитам, считает обозреватель Джозеф Кульве. Об этом он рассказал изданию The American Thinker
.
"Украина даже не хочет побеждать в своей последней битве с Россией (конфликт как таковой начался еще в 2014 году), потому что эта битва слишком выгодна украинской элите", — подчеркнул Кульве.
Автор также указал на то, что военные действия помогают украинским элитам беспрепятственно обогащаться под прикрытием постоянной помощи Запада. Так, например, Зеленский подписал соглашение о сотрудничестве с компанией BlackRock, которая позже займется восстановлением Украины.
"Когда битва с Россией будет проиграна и приток "халявы" с Запада иссякнет, украинские клептократы вполне могут снова обратиться к Москве", — заключил эксперт.
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