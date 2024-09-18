Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Последняя битва": в США раскрыли цель киевского режима на Украине - 18.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240918/konflikt-851647348.html
"Последняя битва": в США раскрыли цель киевского режима на Украине
"Последняя битва": в США раскрыли цель киевского режима на Украине - 18.09.2024, ПРАЙМ
"Последняя битва": в США раскрыли цель киевского режима на Украине
Киеву не нужна победа в конфликте, потому что это невыгодно украинским элитам, считает обозреватель Джозеф Кульве. Об этом он рассказал изданию The American... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T14:36+0300
2024-09-18T14:36+0300
политика
украина
восстановление
элиты
воровство
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Киеву не нужна победа в конфликте, потому что это невыгодно украинским элитам, считает обозреватель Джозеф Кульве. Об этом он рассказал изданию The American Thinker."Украина даже не хочет побеждать в своей последней битве с Россией (конфликт как таковой начался еще в 2014 году), потому что эта битва слишком выгодна украинской элите", — подчеркнул Кульве.Автор также указал на то, что военные действия помогают украинским элитам беспрепятственно обогащаться под прикрытием постоянной помощи Запада. Так, например, Зеленский подписал соглашение о сотрудничестве с компанией BlackRock, которая позже займется восстановлением Украины."Когда битва с Россией будет проиграна и приток "халявы" с Запада иссякнет, украинские клептократы вполне могут снова обратиться к Москве", — заключил эксперт.
https://1prime.ru/20240918/zapad-851646698.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, восстановление, элиты, воровство
Политика, УКРАИНА, восстановление, Элиты, воровство
14:36 18.09.2024
 
"Последняя битва": в США раскрыли цель киевского режима на Украине

AT: Украина не хочет победы в конфликте, поскольку ее элите он выгоден

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Киеву не нужна победа в конфликте, потому что это невыгодно украинским элитам, считает обозреватель Джозеф Кульве. Об этом он рассказал изданию The American Thinker.
"Украина даже не хочет побеждать в своей последней битве с Россией (конфликт как таковой начался еще в 2014 году), потому что эта битва слишком выгодна украинской элите", — подчеркнул Кульве.
Автор также указал на то, что военные действия помогают украинским элитам беспрепятственно обогащаться под прикрытием постоянной помощи Запада. Так, например, Зеленский подписал соглашение о сотрудничестве с компанией BlackRock, которая позже займется восстановлением Украины.
"Когда битва с Россией будет проиграна и приток "халявы" с Запада иссякнет, украинские клептократы вполне могут снова обратиться к Москве", — заключил эксперт.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
"Россия побеждает". В Чехии оценили перспективы переговоров по Украине
14:15
 
ПолитикаУКРАИНАвосстановлениеЭлитыворовство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала