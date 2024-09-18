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Рубль слабеет, курс юаня на Мосбирже приблизился к 13 рублям

Рубль слабеет, курс юаня на Мосбирже приблизился к 13 рублям - 18.09.2024, ПРАЙМ

Рубль слабеет, курс юаня на Мосбирже приблизился к 13 рублям

Курс рубля в среду днем снижается против юаня, который впервые с апреля вплотную приблизился к 13 рублям, следует из данных Московской биржи. | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T13:56+0300

2024-09-18T13:56+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в среду днем снижается против юаня, который впервые с апреля вплотную приблизился к 13 рублям, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.43 мск растет на 7 копеек, до 12,95 рубля. А максимально в среду он повышался до 12,99 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 65,7 миллиарда рублей. При этом юаневые ставки денежного рынка опять растут. Так, индикатор RUSFARCNY уже в пятницу поднялся с 12,5% почти до 44% годовых, а в среду уже составляет 87,55%. Впрочем, это может быть связано с выходными в Китае в начале этой недели 16 и 17 сентября, когда отмечается праздник середины осени Чжунцюцзе. Спрос на валюту подтолкнул юань к тесту отметки 13 рублей, в среду китайская валюта будет торговаться в диапазоне 12,8-13,1 рубля, оценивает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Потенциал ослабления рубля в этом месяце я по-прежнему оцениваю как ограниченный. По моим оценкам, китайская валюта уже достигла справедливых значений с экономической точки зрения, сильных конъюнктурных триггеров для развития роста не просматривается. Более того, уже на следующей неделе жду формирования небольшой коррекционной волны - экспортеры начнут увеличивать продажи "под налоги" к налоговым выплатам, которые состоятся 30 сентября", - добавляет он. Рубль выглядит перепроданным в краткосрочной перспективе, а в ближайшие дни можно ждать некоторого увеличения продажи валюты экспортерами в связи с приближением налогового периода сентября, соглашается Алексей Антонов из компании "Алор брокер". В итоге оба аналитика считают, что налоги способны вернуть курс к 12,5 рубля.

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рубль, юань, мосбиржа, курсы валют