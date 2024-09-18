https://1prime.ru/20240918/lotereya-851637102.html

"Кот предсказал": лотерейный миллионер из Смоленска раскрыл секрет выигрыша

"Кот предсказал": лотерейный миллионер из Смоленска раскрыл секрет выигрыша - 18.09.2024, ПРАЙМ

"Кот предсказал": лотерейный миллионер из Смоленска раскрыл секрет выигрыша

Житель Смоленска выиграл в лотерею "Спортлото "4 из 20" 140 миллионов рублей, а выигрыш ему предсказал приснившийся незадолго до этого кот, рассказали РИА... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T07:12+0300

2024-09-18T07:12+0300

2024-09-18T08:29+0300

лотерея

столото

россиянин

выигрыш

кот

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Житель Смоленска выиграл в лотерею "Спортлото "4 из 20" 140 миллионов рублей, а выигрыш ему предсказал приснившийся незадолго до этого кот, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". "28 августа 2024 года, в ходе 8814-го тиража лотереи "Спортлото "4 из 20" был разыгран многомиллионный суперприз - 140 697 536 рублей. Самым удачливым участником оказался предприниматель Дмитрий М. из Смоленска, купивший билет за 250 рублей в мобильном приложении "Столото", - сообщили в компании. Там поговорили с победителем и он рассказал, что незадолго до выигрыша судьба посылала ему знак приближения удачи: "за пару дней до победы мне приснился кот, который испачкал всю квартиру". "В простонародье говорится, что такой сон к финансовому успеху. Он оказался вещим, кто бы мог подумать?" - добавил новоиспеченный мультимиллионер. По его словам, в игровых полях билета он всегда отмечает важные для своей семьи числа - дни рождения близких: "6, 9, 11, 20 выбрал в первом поле билета, а во втором отметил наугад: 2, 3, 14, 17". Всего же в лотереи Дмитрий, имеющий бизнес в сфере автотранспорта, играет три года. Победитель с семьей живет в квартире, но в этом году принял решение - купить дом с большим участком. Благодаря выигрышу, ему не придется продавать квартиру, чтобы приобрести новую недвижимость. Остальные средства мужчина хочет вложить в расширение своего бизнеса и пожертвовать на благотворительность. "У меня большая семья: вместе с супругой воспитываем сына и дочь. А дома нас всегда ждут верные друзья - собака породы английский бульдог и шотландский кот. С женой давно мечтали переехать туда, где будет хватать место каждому. С помощью выигрыша исполню главную мечту семьи! На участке планируем сделать лаунж-зону и бассейн, а жена уже мечтает, как будет заниматься садоводством и высаживать цветы", - заключил победитель.

https://1prime.ru/20240902/lotereya-851279392.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

лотерея, столото, россиянин, выигрыш, кот