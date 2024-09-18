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"Уничтожит всю жизнь": Маск сделал страшное заявление о будущем Земли

"Уничтожит всю жизнь": Маск сделал страшное заявление о будущем Земли - 18.09.2024, ПРАЙМ

"Уничтожит всю жизнь": Маск сделал страшное заявление о будущем Земли

Человечество должно полностью освоить межзвездные перелеты. В ином случае ему грозит полное исчезновение, считает американский миллиардер и основатель SpaceX... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T06:19+0300

2024-09-18T06:19+0300

2024-09-18T06:19+0300

человечество

уничтожение

илон маск

космос

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МОСКВА, 18 сек – ПРАЙМ. Человечество должно полностью освоить межзвездные перелеты. В ином случае ему грозит полное исчезновение, считает американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X."Не сегодня-завтра большая комета столкнется с Землей и уничтожит почти всю жизнь, как это уже неоднократно случалось. Рано или поздно Солнце расширится настолько, что вскипятит океаны и (это) уничтожит всю жизнь. Стать космической цивилизацией или умереть - вот два единственных варианта", - подчеркнул бизнесмен, указав на безальтернативность будущего человечества. Ранее миллиардер упоминал, что космический корабль Starship сможет обеспечить человеку жизнь на других планетах и сохранит человечество от полного уничтожения. Главной угрозой реализации проекта Маск видит бюрократию.

https://1prime.ru/20240910/mask-851491221.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

человечество, уничтожение, илон маск, космос