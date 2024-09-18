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"Уничтожит всю жизнь": Маск сделал страшное заявление о будущем Земли - 18.09.2024, ПРАЙМ
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"Уничтожит всю жизнь": Маск сделал страшное заявление о будущем Земли
"Уничтожит всю жизнь": Маск сделал страшное заявление о будущем Земли - 18.09.2024, ПРАЙМ
"Уничтожит всю жизнь": Маск сделал страшное заявление о будущем Земли
Человечество должно полностью освоить межзвездные перелеты. В ином случае ему грозит полное исчезновение, считает американский миллиардер и основатель SpaceX... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T06:19+0300
2024-09-18T06:19+0300
человечество
уничтожение
илон маск
космос
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МОСКВА, 18 сек – ПРАЙМ. Человечество должно полностью освоить межзвездные перелеты. В ином случае ему грозит полное исчезновение, считает американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X."Не сегодня-завтра большая комета столкнется с Землей и уничтожит почти всю жизнь, как это уже неоднократно случалось. Рано или поздно Солнце расширится настолько, что вскипятит океаны и (это) уничтожит всю жизнь. Стать космической цивилизацией или умереть - вот два единственных варианта", - подчеркнул бизнесмен, указав на безальтернативность будущего человечества. Ранее миллиардер упоминал, что космический корабль Starship сможет обеспечить человеку жизнь на других планетах и сохранит человечество от полного уничтожения. Главной угрозой реализации проекта Маск видит бюрократию.
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человечество, уничтожение, илон маск, космос
человечество, Уничтожение, Илон Маск, космос
06:19 18.09.2024
 
"Уничтожит всю жизнь": Маск сделал страшное заявление о будущем Земли

Маск: человечество исчезнет, если не освоит межзвездные перелеты

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТелемост с Илоном Маском на краснодарском форуме "Дело за малым"
Телемост с Илоном Маском на краснодарском форуме Дело за малым - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 18 сек – ПРАЙМ. Человечество должно полностью освоить межзвездные перелеты. В ином случае ему грозит полное исчезновение, считает американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.
"Не сегодня-завтра большая комета столкнется с Землей и уничтожит почти всю жизнь, как это уже неоднократно случалось. Рано или поздно Солнце расширится настолько, что вскипятит океаны и (это) уничтожит всю жизнь. Стать космической цивилизацией или умереть - вот два единственных варианта", - подчеркнул бизнесмен, указав на безальтернативность будущего человечества.
Ранее миллиардер упоминал, что космический корабль Starship сможет обеспечить человеку жизнь на других планетах и сохранит человечество от полного уничтожения. Главной угрозой реализации проекта Маск видит бюрократию.
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
Маск заявил, что регулятор США мешает отправке человека на Марс
10 сентября, 22:05
 
человечествоУничтожениеИлон Масккосмос
 
 
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